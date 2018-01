Oroscopo 2018: Miranda Konstantinidou presenta la linea “Zodiac” per gli appassionati di zodiaco

Siete alla ricerca di un accessorio perfetto per inaugurare il 2018? Quest’oggi vi presentiamo i gioielli della linea “Zodiac”, creata da Miranda Konstantinidou e pensata per tutte le appassionate di oroscopi e previsioni zodiacali. In particolare, il brand propone charms, collane, bracciali e catene con i segni zodiacali che, combinati tra loro, diventeranno l’accessorio must per un look dal carattere unico e inimitabile.