Oroscopo 2018, ad ogni segno il suo viaggio: partire seguendo le stelle

Il 2018 si avvicina ed è tempo di progettare ed organizzare i prossimi viaggi. Ma quali mete scegliere? Come molte sfumature ed avvenimenti della nostra vita, anche la necessità di viaggiare e cambiare aria è spesso influenzata dalle stelle; ecco allora alcune idee di viaggio basate sull’oroscopo 2018, segno per segno. Dai laghi d’Italia alle terme, ecco quali sono le mete da non farsi scappare assolutamente…

Ariete – Periodo di cambiamenti, di rinascita. Il 2018 richiederà per voi nati sotto il segno dell’Ariete un processo di ricerca interiore, allo scopo di allontanare tutto ciò che non vi soddisfa. Meta ideale per riflettere e ritrovare la pace più intima è il Seehof Nature Retreat di Naz (BZ), che nasce sulle sponde di un lago, avvolto dal bosco. Fermarsi qui a respirare tra gli alberi e gli interni in legno è già rigenerante;

– Periodo di cambiamenti, di rinascita. Il 2018 richiederà per voi nati sotto il segno dell’Ariete un processo di ricerca interiore, allo scopo di allontanare tutto ciò che non vi soddisfa. Meta ideale per riflettere e ritrovare la pace più intima è il Seehof Nature Retreat di Naz (BZ), che nasce sulle sponde di un lago, avvolto dal bosco. Fermarsi qui a respirare tra gli alberi e gli interni in legno è già rigenerante; Toro – Siete alla ricerca di equilibrio: nel lavoro, nelle relazioni, in famiglia. Per questo è necessario aprire bene gli occhi e comprendere, con determinazione, qual è la buona strada da percorrere, senza troppe rinunce. Perché quindi rinunciare ad una vacanza speciale in un hotel deluxe tra le Dolomiti, luogo di relax e benessere, in cui ritrovare concentrazione?

– Siete alla ricerca di equilibrio: nel lavoro, nelle relazioni, in famiglia. Per questo è necessario aprire bene gli occhi e comprendere, con determinazione, qual è la buona strada da percorrere, senza troppe rinunce. Perché quindi rinunciare ad una vacanza speciale in un hotel deluxe tra le Dolomiti, luogo di relax e benessere, in cui ritrovare concentrazione? Gemelli – Responsabilità e preoccupazioni negli ultimi tempi hanno appesantito la vostra vita. Ma per i Gemelli il 2018 è l’anno della leggerezza e della conquista di fiducia in sé stessi. Per sentirsi leggeri e spensierati, l’ideale è un viaggio tra le dune di sabbia e le acque cristalline del mare del sud della Sardegna, terra selvaggia dove l’Hotel Aquadulci di Chia (CA), avvolto da un giardino mediterraneo, è ad un passo dalla spiaggia proclamata nel 2017 come la più bella d’Italia;

– Responsabilità e preoccupazioni negli ultimi tempi hanno appesantito la vostra vita. Ma per i Gemelli il 2018 è l’anno della leggerezza e della conquista di fiducia in sé stessi. Per sentirsi leggeri e spensierati, l’ideale è un viaggio tra le dune di sabbia e le acque cristalline del mare del sud della Sardegna, terra selvaggia dove l’Hotel Aquadulci di Chia (CA), avvolto da un giardino mediterraneo, è ad un passo dalla spiaggia proclamata nel 2017 come la più bella d’Italia; Cancro – La strada che state percorrendo si rivelerà più insidiosa del solito. Ma dovrete continuare a camminare, superando ogni ostacolo con la giusta tenacia. Un viaggio lento, a bordo di un’auto da mito alla ricerca di nuove rotte sarà l’antidoto per riflettere e fortificarsi. Organizza tutto Slow Drive, azienda leader nel noleggio di auto d’epoca senza conducente, che consiglia i più emozionanti itinerari tra paesaggi da scoprire, antichi borghi e città d’arte, dalle sue sedi del Lago di Garda, Lago di Como, Verona, Padova, Bergamo, Torino, Parma, Firenze e Savona;

– La strada che state percorrendo si rivelerà più insidiosa del solito. Ma dovrete continuare a camminare, superando ogni ostacolo con la giusta tenacia. Un viaggio lento, a bordo di un’auto da mito alla ricerca di nuove rotte sarà l’antidoto per riflettere e fortificarsi. Organizza tutto Slow Drive, azienda leader nel noleggio di auto d’epoca senza conducente, che consiglia i più emozionanti itinerari tra paesaggi da scoprire, antichi borghi e città d’arte, dalle sue sedi del Lago di Garda, Lago di Como, Verona, Padova, Bergamo, Torino, Parma, Firenze e Savona; Leone: Le stelle vi vogliono indomiti e passionali, com’è nella vostra indole. Ma attenzione all’impulsività, può giocare brutti scherzi. Per placare i bollenti spiriti, non c’è niente di meglio di un viaggio nell’anima della montagna. E la Val d’Ega fa il caso vostro. In inverno, le regioni sciistiche di Obereggen e Carezza accolgono sciatori e snowboardisti, ma anche amanti delle escursioni con le ciaspole che qui trovano chilometri di sentieri panoramici ai piedi delle Dolomiti;

Le stelle vi vogliono indomiti e passionali, com’è nella vostra indole. Ma attenzione all’impulsività, può giocare brutti scherzi. Per placare i bollenti spiriti, non c’è niente di meglio di un viaggio nell’anima della montagna. E la Val d’Ega fa il caso vostro. In inverno, le regioni sciistiche di Obereggen e Carezza accolgono sciatori e snowboardisti, ma anche amanti delle escursioni con le ciaspole che qui trovano chilometri di sentieri panoramici ai piedi delle Dolomiti; Vergine – Sarà un anno indimenticabile, in cui ciò che attendevate da tempo finalmente accadrà. Pazienza ed ostinazione saranno i vostri assi nella machina, per un 2018 ricco di soddisfazioni. Per festeggiare, il meglio è una vacanza di lusso sul Lago di Garda, al Lido Palace di Riva del Garda (TN), raffinato 5 stelle dallo stile liberty;

– Sarà un anno indimenticabile, in cui ciò che attendevate da tempo finalmente accadrà. Pazienza ed ostinazione saranno i vostri assi nella machina, per un 2018 ricco di soddisfazioni. Per festeggiare, il meglio è una vacanza di lusso sul Lago di Garda, al Lido Palace di Riva del Garda (TN), raffinato 5 stelle dallo stile liberty; Bilancia – Importanti progetti troveranno compimento nel 2018, che si preannuncia impegnativo, con imprevisti inattesi, ma senza dubbio pieno di piacevoli novità. Per ritrovare la buona energia, persa nei periodi più complicati, c’è l’Hamam hotel più grande d’Italia, il Garberhof di Malles (BZ), in Val Venosta;

– Importanti progetti troveranno compimento nel 2018, che si preannuncia impegnativo, con imprevisti inattesi, ma senza dubbio pieno di piacevoli novità. Per ritrovare la buona energia, persa nei periodi più complicati, c’è l’Hamam hotel più grande d’Italia, il Garberhof di Malles (BZ), in Val Venosta; Scorpione – L’amore va alla grande. Per il lavoro è meglio canalizzare stimoli ed aspirazioni verso nuovi orizzonti. Per coronare il sogno romantico, sorprendendo il partner, perché non vivere una vacanza da fiaba? In Umbria, c’è il Castello di Petroia (PG), maniero millenario in cui è nato Federico da Montefeltro, che agli innamorati riserva una fuga d’amore indimenticabile;

– L’amore va alla grande. Per il lavoro è meglio canalizzare stimoli ed aspirazioni verso nuovi orizzonti. Per coronare il sogno romantico, sorprendendo il partner, perché non vivere una vacanza da fiaba? In Umbria, c’è il Castello di Petroia (PG), maniero millenario in cui è nato Federico da Montefeltro, che agli innamorati riserva una fuga d’amore indimenticabile; Sagittario – Nettuno proverà a rendere burrascosa la vostra navigazione, ad inizio anno a vele spiegate. Ma Giove entrerà in Sagittario per aiutarvi a realizzare le vostre ambite conquiste interiori. Il benessere che rigenera lo troverete sulle colline di Modena, dove il rituale alle spezie delle Terme della Salvarola è l’ideale per gettare l’ancora e riprendere a navigare più sicuri.;

– Nettuno proverà a rendere burrascosa la vostra navigazione, ad inizio anno a vele spiegate. Ma Giove entrerà in Sagittario per aiutarvi a realizzare le vostre ambite conquiste interiori. Il benessere che rigenera lo troverete sulle colline di Modena, dove il rituale alle spezie delle Terme della Salvarola è l’ideale per gettare l’ancora e riprendere a navigare più sicuri.; Capricorno – E’ tempo di cambiare punto di vista, di esplorare. In amore si sale e si scende come sulle montagne russe. Nel lavoro si cercano prospettive più rassicuranti. Immergersi nel regno naturale del Parco Nazionale dello Stelvio offre la possibilità di guardare la realtà con occhi sempre nuovi e provare altre avventure;

– E’ tempo di cambiare punto di vista, di esplorare. In amore si sale e si scende come sulle montagne russe. Nel lavoro si cercano prospettive più rassicuranti. Immergersi nel regno naturale del Parco Nazionale dello Stelvio offre la possibilità di guardare la realtà con occhi sempre nuovi e provare altre avventure; Acquario – Il passato è un’incudine da cui è il momento di scollarsi. Il suo peso continua a farsi sentire, ma il 2018 potrebbe essere per voi l’anno della svolta. Le stelle vi vogliono raggianti e più consapevoli delle proprie potenzialità. Per mettersi alla prova, non c’è niente di meglio che dedicarsi alla cucina, magari con un esperto gourmet che conosce tutti i segreti dei sapori della terra;

– Il passato è un’incudine da cui è il momento di scollarsi. Il suo peso continua a farsi sentire, ma il 2018 potrebbe essere per voi l’anno della svolta. Le stelle vi vogliono raggianti e più consapevoli delle proprie potenzialità. Per mettersi alla prova, non c’è niente di meglio che dedicarsi alla cucina, magari con un esperto gourmet che conosce tutti i segreti dei sapori della terra; Pesci – L’inizio anno sarà al rallentatore, ma dopo i primi mesi il 2018 vi regalerà la forza e la vitalità necessaria per uscire dall’impasse in cui vi siete bloccati. Sarete pronti per riprendere in mano la vostra vita, con più sapore. Così, sarà bello partire alla volta di un Gourmet Tour nella Food Valley, la valle del cibo che collega Piacenza a Parma, luoghi di eccellenze enogastronomiche.

Courtesy of Ella Studio