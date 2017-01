Oroscopo 2017: le previsioni segno per segno

Cosa ci riserverà il 2017?

A Capodanno la lista dei buoni propositi è sempre infinita e la tentazione di sbirciare l’Oroscopo per scoprire cosa ci riserveranno le stelle nei prossimi mesi colpisce anche i più scettici.

Ecco allora cosa riserverà, almeno in fatto di viaggi, l’anno appena iniziato. A scegliere la meta ideale per ogni segno è il travel oroscopo 2017.

A fornirci le previsioni segno per segno è stato il team di esperti di Skyscanner che ha dato una sbirciata ad astri e costellazioni per capire dove vi porterà di bello il 2017.

Che sia avventuroso, di lusso o economico, che sia chic, romantico o insolito, la destinazione dell’anno ideale è legata al vostro segno zodiacale, scopriamo quindi il viaggio che le e Stelle hanno in serbo per voi. Scopriamo la destinazione scelta dall’oroscopo 2017 segno per segno e perchè.

Ariete, Tokyo

Sono attivi, intelligenti e osservatori i nati sotto il segno dell’Ariete. Per loro il 2017 sarà un anno di grandi novità, che porterà anche parecchi viaggi e spostamenti. La meta ideale è Tokyo, destinazione emergente del 2016 per la crescita a doppia cifra delle ricerche di voli dall’Italia, una città che non si ferma mai, un ombelico del mondo all’avanguardia, ma al contempo ricco di tradizioni. Un caos ordinato, in cui sentirsi parte dell’universo: qui vivrete tra templi e tecnologia, tra quartieri dello shopping e musei bellissimi, tra Palazzi Imperiali e mercati brulicani. A proposito, anche il sushi vuole la sua parte: le vostre papille gustative vi ringrazieranno per le soste golose che vi concederete. Tutto il resto è esplorazione: divertitevi!

Toro, Miami

Il Toro è un segno pieno di contagiosa energia, caparbio e sempre pronto a lanciarsi in nuove avventure. Il 2017 vi porterà a Miami, tra palme, spiagge pazzesche, e la scoperta di splendidi quartieri Art Deco, di questa destinazione da sogno fra le più gettonate per il Capodanno: sarà come fare un salto nei mitici anni ’20, così tanto raccontati nella letteratura americana e non solo. E ancora, il Coral Castle, il Vizcaya Museum, lo zoo di Miami e Wynwood, il quartiere artistico della città in cui restare di stucco davanti a un’incredibile street art che sa colpire dritto al cuore. Se volete vivere il lato più chic ed elegante della città, andate nel distretto di Coconut Grove, in cui la stravaganza e il lusso sono di casa. Ce n’è davvero per tutti i gusti, non vi occorreranno mica altri elementi per partire?

Gemelli, Londra

I Gemelli sono attivi, curiosi, viaggiatori instancabili e amanti del bien vivre: la meta del 2017 è Londra, città che li rispecchia in tutto e per tutto. Magari non incontrerete i Beatles che attraversano sulle strisce pedonali, né i Lord con la bombetta in testa, così vivi nel nostro immaginario. Ma tra il Big Ben e l’House of Parliament, tra Piccadilly Circus e Trafalgar Square, scoprirete una città che ha un’anima enorme: il melting pot in cui vi imbatterete è uno scrigno di ricchezze e tesori che si affiancano alle tradizioni e alle ritualità prettamente inglesi. Il mix è vincente: Londra vi aspetta!

Cancro, Santorini

Il Cancro è sensibile per antonomasia, è testardo, a volte schivo, ma sempre di grande generosità e aperto alla scoperta. Il suo elemento è l’acqua e le isole sono il suo territorio naturale. La destinazione che le stelle vi riservano per il 2017 è Santorini, la più meridionale delle Cicladi, nel bel mezzo del Mar Egeo. La terra scura, perché vulcanica, contrasta col bianco delle casette a strapiombo sul mare, che è di un blu così intenso che sa riempire gli occhi. Imperdibile il rito del tramonto ad Oia e il tour tra le spiagge, una più bella dell’altra, tutte molto diverse tra loro. Questo posto sembra una tela d’artista, per quant’è affascinante: vivrete giorni indimenticabili, rompete ogni indugio e partite!

Leone, Maldive

I viaggiatori del segno del Leone sono intelligenti, oculati nelle scelte, ma anche spericolati, solari e liberi. Per loro abbiamo ottime notizie e una destinazione top, che ha guadagnato anche il terzo posto fra le destinazioni emergenti del 2017: l’anno nuovo li porta dritti dritti alle Maldive, meta magica, sospesa tra realtà e incanto. Un Paradiso di acque turchesi e spiagge bianche, una miriade di atolli in mezzo all’Oceano Indiano, incontaminati e immersi in una barriera corallina ricchissima. Le Maldive sono una meta da sogno, Sicuramente avrete faticato non poco nel 2016 per meritarvi un viaggio così spettacolare. Non potete deludere le stelle: mettetevi alla ricerca dei voli più economici per il vostro atollo del cuore!

Vergine, Astana

I nati sotto il segno della Vergine sono dinamici, concreti e pieni di voglia di mettersi in gioco, in ogni occasione: per loro una meta insolita, fuori dalle rotte turistiche più classiche, per far emergere tutta la loro intraprendenza. Il 2017 vi porta in viaggio ad Astana, ambiziosa e moderna Capitale del Kazakistan: qui ammirerete una città con un’anima sofisticata e altera, con un cuore pulsante di tradizioni, con un vestito moderno e sgargiante nel bel mezzo della steppa sconfinata e antichissima. Il fiume Ishim la taglia in due, la Torre di Bayterek (progettata da Norman Foster) la impreziosisce con la sua sfera d’oro e il Palazzo della Pace e della Concordia è un posto incredibile che dovete assolutamente vedere di persona. Ad Astana nel 2017 ci sarà anche l’EXPO, un motivo in più per visitarla!

Bilancia, Copenaghen

L’equilibrio e il gran gusto sono le caratteristiche principali del segno della Bilancia, che vanta anche un carattere sicuro e sincero. Il 2017 regalerà loro un biglietto per Copenaghen, la romantica capitale danese. Tra le città più verdi d’Europa, questa è una perla da scoprire tra una pedalata e l’altra: innovazione e stile qui vanno a braccetto, il design ultra moderno si sposa coi palazzi storici e poi la Sirenetta, i meravigliosi musei e le gallerie d’arte, i giardini di Tivoli e chi più ne ha più ne metta… Andateci d’estate, quando la gente si riversa nelle strade del centro e la gioventù danese si diverte sull’Eco spiaggia di Island Brygge. Ci ringrazierete del consiglio e non vorrete più andar via.

Scorpione, Siviglia

Per il segno dello Scorpione, che per eccellenza incarna la determinazione e la pragmaticità, le stelle prevedono un viaggio pieno di fascino e sensualità, in una città che incrocia e interseca popoli, che mescola stili ed epoche: Siviglia! Meravigliosa città andalusa, Siviglia è caliente, frizzante di vita e bellissima. Il suo centro storico è di una bellezza disarmante: il Palazzo Reale dell’Alcazar, la Cattedrale e l’Archivio Generale delle Indie sono meritatamente Patrimonio UNESCO. Tappa fondamentale: il Museo del Flamenco. Il ritmo a Siviglia è coinvolgente e voi vi lascerete travolgere!

Sagittario, Parigi

Sono pieni di qualità gli amici del Sagittario, responsabili e idealisti. Per loro il 2017 sarà un anno in ascesa: non dovrete andare dall’altra parte del Mondo a cercare la meta ideale perché le Stelle hanno in serbo per voi un fantastico viaggio a Parigi. L’atmosfera bohémien della capitale francese, lo shopping in Place Vendôme e Rue de Rivoli, i romantici giri in battello sulla Senna, le birre con gli amici sul Canale di Saint-Martin, le cenette gustose nei bistrot… La Ville Lumière è un sogno ad occhi aperti. Audrey Hepburn nel film di Billy Wilder, Sabrina, dice che Parigi è sempre una buona idea. Ci sentiamo di dire che concordiamo perfettamente. Buon viaggio!

Capricorno, San Pietroburgo

Per i Capricorno, introspettivi, affidabili e pazienti, il nuovo anno esplora strade poco battute: l’oroscopo di viaggio gli affida una meta speciale, ad Est. San Pietroburgo è una città che da sempre è un ponte con l’Europa, ma che conserva ed esalta i caratteri della tradizione russa. L’Hermitage vi farà trascorrere (tante) ore incredibili tra le sale del museo più grande e magnifico del mondo. Poi il Palazzo di Peterhof, la Cattedrale di Sant’Isacco, la Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, con all’interno le tombe di quasi tutti gli Zar e le Zarine di Russia. L’oroscopo non sbaglia, a voi serve un po’ della magia di questa incredibile città per illuminare di scintille dorate un anno pieno di impegni. Che aspettate? Chiudete le valigie!

Acquario, Lisbona

Eccentrici e creativi, leali e inarrestabili: per gli Acquario il 2017 sarà un anno carico di emozioni, di progetti da portare avanti con grinta e pieno di persone da incrociare sul proprio cammino. Per voi una meta stupenda e dietro l’angolo: le stelle consigliano un viaggio a Lisbona, capitale del Portogallo e destinazione sempre più ricercata dai viaggiatori italiani. La Torre di Belem, il Bairro Alto e lo storico Tram 28 sono solo alcune delle tante attrazioni da vedere. Sulle note di un fado, lasciatevi incantare dall’orizzonte e dai bagliori del Fiume Tago che si scorge alla fine dei vicoletti, dall’atmosfera misteriosa dell’Alfama e dalla suggestione dei più bei Miradores della città: terrazze panoramiche affacciate su una delle più belle città d’Europa. Lisbona è indolente e magica, un po’ come voi.

Pesci, Buenos Aires

Chiudiamo in bellezza coi Pesci, pieni di interessi, sognatori ed eleganti, che le Stelle quest’anno spediscono lontano lontano, verso la splendida capitale dell’Argentina e del tango: Buenos Aires. Questa è una città speciale che vi conquisterà con tutto il suo carico di fascino e bellezza. Tappe obbligate sono la Casa Rosada, residenza del Presidente della Repubblica, proprio sulla Plaza de Mayo, e La Boca, uno dei quartieri più vivaci della città, coi suoi edifici coloratissimi. Ma i posti da vedere qui sono una miriade: vi consigliamo di perdervi tra i vicoli di Palermo Soho, tra café e boutique di designer, godere dei profumi e della musica ad ogni angolo e di provare almeno una lezione di tango. Impossibile resistere!

Buon 2017, in viaggio!