Orologi uomo: il regalo perfetto per San Valentino

Sì, perché l’orologio è ormai diventato un simbolo, un oggetto che fa tendenza, che piace e che non passa mai di moda. Difficile trovare ancora qualcuno che non lo indossi. Se sei indecisa sul regalo giusto da fare al tuo lui per il giorno degli innamorati, scopri tutti gli orologi uomo nel catalogo di Kronoshop. Ogni personalità ha il suo orologio, esattamente come accade per un cappotto o un qualsiasi capo di abbigliamento perché come sappiamo, tutto deve cadere perfettamente indosso a chi lo sceglie. Ci sono delle piccole regole da seguire prima di acquistare un orologio per il tuo partner, orologio che deve rispondere a precisi criteri.

Orologi uomo: come sceglierli

Il primo è sicuramente il budget. Inutile puntare un orologio da sogno se le nostre tasche non ce lo permettono. Il mercato propone modelli molto interessanti senza spendere una cifra esorbitante. Impossibile non trovarne uno perfetto per il budget che hai a disposizione.

Dovrai poi avere chiaro se la persona alla quale lo regalerai preferisce i modelli analogici o quelli digitali. I primi sono senza dubbio più affascinanti, quelli digitali hanno sicuramente più funzioni avendo già integrati circuiti elettronici e, considerato che non hanno ingranaggi meccanici, sono chiaramente più resistenti a urti e cadute.

Altro dettaglio che dovrai valutare è il funzionamento o più precisamente il movimento. Quello al quarzo sembra essere quello più preciso e più duraturo. Il movimento meccanico è alimentato da una molla avvolta a mano. Qui ciò che conta è la maestria di chi crea questo orologio. Per ultimo, il movimento a carica automatica ha un movimento regolare e non necessita di una batteria per funzionare.

Il carattere degli orologi uomo

Si è già detto che un orologio fa tendenza, ma ciò che lo rende davvero unico è il carattere, la personalità che si esprime attraverso le sue caratteristiche principali. Per questo ogni uomo si trova a suo agio con un determinato tipo di orologio al polso, questo perché parla del suo stile, del suo modo di essere.

Un accessorio che dà molta carica a un orologio è il suo cinturino. In base a quello scelto si capirà lo stile di chi lo indossa. Solitamente sul mercato si possono trovare quattro tipi di materiale per il cinturino. Quello in cuoio dona all’orologio classico un’eleganza ben riconoscibile ed è ancora il più apprezzato. Il nylon è economico e facile da sostituire. Quello in metallo è più resistente di altri materiali e quello in gomma più comodo al polso.

Il criterio da seguire prima di tutti gli altri quando ci ti trovi di fronte alla scelta di un orologio è sicuramente quello di non ascoltare la moda, di non dare attenzione a ciò che per gli altri è migliore perché conta soltanto quello che desidera la persona che lo indosserà.