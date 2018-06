Le tendenze, le marche e i modelli più trendy di orologi maschili includono gli orologi uomo Breil e quelli Casio, anzitutto, passando per i modelli firmati Emporio Armani, Daniel Wellington e lo stile ‘militare’ di Luminox. Le tendenze moda nel settore propongono orologi – divenuti accessori imprescindibili per essere sempre glamour – che dicono tanto della personalità di chi li indossa. Ce n’è uno per ogni gusto, stile, umore.

Gioielli must have, preziosi oggetti da collezione e accessori moda. Fra le tendenze evergreen anche n questa stagione il modello cronografo, ideale da sfoggiare con qualsiasi look e in qualunque occasione e momento della giornata. Tra questi ad esempio gli orologi uomo Sector modello multifunzione con cinturino in pelle, quadrante nero e dettagli oro. Ancora, gli orologi Casio della linea G-Shock. Dal design innovativo, moderno e versatile, resistenti agli urti e caratterizzati da una tecnologia di estrema precisione.

C’è poi l’orologio-gioiello di Armani, un classico elegante e immancabile al polso degli uomini che amano lo stile classico ed intramontabile. Tra i tanti modelli in particolare quello dal mood vintage, come l’orologio uomo Armani con quadrante rettangolare e cinturino in pelle. Un prodotto evergreen, che certamente non passerà mai di moda, lo Smartwatch Hybrid total black Emporio Armani. Il brand scelto oltre a riprodurre lo stile tipico della casa produttrice e il suo design, influirà molto anche sul prezzo dell’accessorio. I modelli firmati Sector insieme raffinati e sportivi, per chi nella vita è più un tipo da stile ‘casual’, poi ancora gli orologi uomo Daniel Wellington e i modelli Luminox, brand che che propone moltissimi orologi militari. Prezzi più accessibili e design non meno interessanti li propone Breil.