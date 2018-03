Orologi Primavera Estate 2018: Versace presenta V-Circle – Tribute Edition

In omaggio al lavoro di un genio, Versace presenta V-Circle – Tribute Edition: un orologio senza tempo che debutta con la stampa Wild Baroque, tratta della Primavera/Estate 1992 di Versace. Il motivo “Wilde Baroque” spicca sul cinturino e trasforma l’orologio basic in un pezzo audace, per collezionisti. V-Circle – Tribute Edition è presentato esclusivamente con la cassa di 38 mm, in due versioni: con il quadrante bianco o nero, decorato da un pattern a V intrecciate e dalla Greca sul réhaut. Moderno

ma intramontabile, raffinato eppure di tendenza.

Caratteristiche:

Cassa: acciaio o IP yellow gold – 38 mm Ø

WR: 50 m/5 ATM

Movimento: al quarzo (Ronda 762.2) – Swiss Made

Quadrante: bianco o nero, pattern a V intrecciate, Medusa e logo al 12, réhaut con Greca

Cinturino: vitello con stampa a motivo “Wild Baroque” – fibbia ad ardiglione

Gli orologi sono in vendita da marzo nelle boutique Versace, presso i rivenditori autorizzati e on-line sul sito versace.com.