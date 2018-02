Orologi Primavera Estate 2018: Didofà presenta la collezione “J’Adore”

Si chiama “J’Adore” la new watch collection 2018 firmata Didofà. Una linea preziosa, shiny e molto femminile, ispirata a cinque tra le più suggestive location al mondo: da Positano a Rome, passando per Paris, Manhattan e Geneve, che danno il nome agli esclusivi modelli della linea dedicata a donne glamour, cosmopolite e sicure di sé.

Raffinati segnatempo metallic, come quello che strizza l’occhio all’incantevole perla della Costiera amalfitana dal cinturino slim semi-rigido gold o silver e vetro prismatico con quadrante minimal disponibile in nero, bianco, rosa o verde acqua; o quello dedicato alla capitale con cinturino in Maglia Milano arricchito da bagliori dorati o argentati, vetro multi sfaccettato e numeri romani a segnare le ore.

L’orologio-gioiello che si rifà all’intramontabile eleganza francese vanta, invece, un cinturino dalla silhouette affusolata, gold o silver, e quadrante blue, yellow o white, mentre il modello ispirato alla ricercata isola newyorchese si caratterizza per il cinturino minimal in maglia d’acciaio nera, argentata o dorata e vetro prismatico disponibile in blue, ambra, nero o trasparente. E, infine, Geneve dal cinturino in acciaio Maglia Milano e cristalli luminosissimi posizionati sulla lunetta e nel quadrante dai dettagli optical declinato in silver o nella nuance dell’anno, ultra violet.