Orologi estate 2018: le proposte di Emporio Armani (FOTO)

La collezione di orologi Emporio Armani per l’estate 2018 è disponibile nei negozi Emporio Armani, sul sito www.armani.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo a partire da aprile 2018.

Emporio Armani orologi uomo

La collezione maschile presenta due modelli esclusivi caratterizzati da un quadrante con il motivo del logo aquila ripetuto. Il primo orologio ha la cassa con placcatura ionica nera, quadrante con il motivo del logo bianco e cinturino in pelle nera gommata. Il secondo ha il logo grigio, la cassa in acciaio e un versatile bracciale a tre maglie.

Emporio Armani orologio donna

Per l’estate vengono riproposti in una versione particolarmente elegante due modelli femminili di grande successo. Il primo è dotato di una cassa con placcatura ionica rosa, un luminoso bracciale mesh metallizzato e un quadrante sunray rosa. Con il cinturino in pelle argento metallizzato, il quadrante argento opaco e la cassa in acetato trasparente, il secondo modello è leggero, perfetto per la stagione.