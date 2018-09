Ornella Muti nuda su Instagram: a pubblicare la foto hot è sua figlia Naike Rivelli, da tempo avvezza a dar scandalo sui social con foto provocatorie di nudi integrali finalizzati a non passare certo inosservati. Lei che a mostrarsi nuda è abituata, non curante delle critiche di chi su Instargam le scrive a chiare lettere che ormai con questo modo di fare ‘esagerato’ ha stancato, ci tiene a far sapere che anche la sua celebre mamma è stata sempre così. E che entrambe sono fiere di essere sempre spontanee e di mostrarsi ‘senza filtri’.

E in queste ore mamma e figlia sono insieme a Mosca, da cui arrivano foto a dir poco sexy che mostrano l’attrice oggi 63enne con un fisico bestiale e il lato b da urlo: mamma Ornella ritratta di spalle, indossa un micro perizoma nero e si copre con le mani un seno a dir poco esplosivo. Il nude look della Muti ha scatenato molte reazioni tra i follower, in tanti hanno criticato il gesto di Naike e anche la Muti, ritenendo esagerata la foto, fuori luogo e non consona ad una donna di 63 anni. Altri invece hanno apprezzato tanta beltà, evidenziando che la Muti a 63 anni non ha niente da invidiare alle ragazze più giovani, e nemmeno alla figlia che di anni ne ha 43! C’è chi la definisce “intramontabile” e chi sostiene che, anche dopo i 60 anni, resta ancora più bella della figlia.

Se si va a ritroso nella galleria fotografia dell’account Instagram di Naike, si possono trovare altre foto ironiche di lei e la madre seminude, complici e sorridenti. Più che madre e figlia sembrano due amiche. In diversi post la Rivelli scrive: “Chiedendo a mia madre la sua benedizione per poter continuare ad essere me stessa con tutta la mia follia”, nella didascalia di un altro scatto, dove madre e figlia sono ritratte 20 anni fa, la Muti è seduta sul tavolo in slip e Naike scrive: “Io a vent’anni con la mamma nei suoi 40, in mutande, stavamo facendo la pizza in casa. Siamo sempre state così… solo che prima non esisteva Instagram”.