Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli oggi pomeriggio sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In. E’ già polemica! Eh sì, perché le due sexy donne come sempre dividono il pubblico: c’è chi ama la loro complicità, chi invece non sopporta l’esibizionismo della figlia della Muti, sempre provocatrice nei look – a detta di tanti – solo per far parlare di sé. Ed è successo anche oggi: la mise piccante di Naike è stata da tanti utenti social giudicata alquanto inadatta e fuori luogo, soprattutto in uno spazio televisivo del pomeriggio domenicale seguito dalle famiglie, bambini compresi.

Naike Rivelli si è infatti presentata in studio con un gonnellino rosso ed una camicia nera completamente trasparente, che metteva in bella vista il seno della sexy 44enne e il reggiseno rosso, abbinato alla gonna. Lei, per la quale com’è noto la nudità non è affatto un tabù e non manca di mostrarsi sui social così come mamma l’ha fatta, era a perfetto agio in quei panni osè. L’invettiva sui social, mentre la Venier procedeva con l’intervista, non si è fatta certo attendere!

C’è chi ha attaccato la Muti per avere esagerato con la chirurgia estetica, chi invece ha bollato come “vuote” le dichiarazioni sue e della figlia. In molti hanno accusato madre e figlia di essere “noiose“, di non sapere cosa dire se non “ridacchiare” e secondo qualcuno, addirittura, “si vede che Ornella non vorrebbe essere qui”. L’ultimo scatto che ha fatto il giro del web di Ornella e Naike, risale a circa due mesi fa, quando l’attrice, in strepitosa forma fisica nonostante abbia già superato i 60 anni, condivise una foto che la ritraeva quasi completamente senza veli, con indosso un perizoma nero. La sempre affascinante attrice, poi, compare spesso nelle immagini social della figlia, di cui sembra sorella e non madre. Complici e divertite, prendono la vita con leggerezza.

