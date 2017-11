Oris Orologi 2017: presentato il Big Crown Limited Edition (FOTO)

Oris lancia un orologio in edizione limitata ispirato all’aereo storico Dewoitine D.26 Oris è orgogliosa di presentare un esemplare in edizione limitata della famiglia Big Crown nato per celebrare lo straordinario ruolo svolto dal velivolo Dewoitine D.26 nella storia dell’aviazione. Il Big Crown D.26 286 HB-RAG Oris Limited Edition è dedicato all’aereo di addestramento progettato dall’ingegnere francese Emile Dewoitine e verrà prodotto in edizione limitata a soli 1.931 esemplari.

Il segreto di questo segnatempo è la nuova partnership tra Oris e ‘Hangar 31’, un gruppo di appassionati volontari che custodiscono e continuano a pilotare lo storico Dewoitine D.26 dalla loro base svizzera nella cittadina di Grenchen, alle pendici del massiccio del Giura. Il motto di Hangar 31 è ‘Conservare et volare’, custodisci e vola.

La storia del Dewoitine D.26 286 HB-RAG ha avuto inizio quando, il 20 agosto del 1931, entrò in servizio il primo degli 11 aerei commissionati dal governo svizzero e costruiti in concessione dall’Eidgenössische Konstruktionswerkstaette K+W (officina federale di costruzione) a Thun, in Svizzera.

Ha fatto parte della Swiss Air Force fino al 1948 ed è stato utilizzato per l’addestramento dei piloti. Dopo la sua dismissione, è stato impiegato per trainare in aria velivoli a Losanna, Sion e Zurigo. Seguì un lungo periodo di incuria fino a quando venne restaurato ed esposto in un museo di Dübendorf, vicino Zurigo. Nel 2015, il Dewoitine D.26 286 HB-RAG è stato affidato alle cure di Hangar 31, che si occupa della sua manutenzione e lo fa

decollare regolarmente mantenendo viva la sua storia. Oggi è uno degli unici due D.26 originali ancora in funzione. Oris ha una ricca tradizione aeronautica e collabora con numerose organizzazioni non profit che si prendono cura di

velivoli storici.

I legami del Marchio con l’aria risalgono all’alba del volo quando, nei primi anni Dieci del ’900, realizzò il suo primo orologio ispirato al mondo dell’aviazione. Presto seguì il primo orologio da polso Oris per piloti che un secolo dopo viene celebrato con questa edizione limitata del modello del 1917. La famiglia Big Crown nacque nel 1938 quando la guerra era all’orizzonte e subito si rivelò uno strumento prezioso per i piloti che necessitavano di un segnatempo di immediata lettura con una corona di grandi dimensioni che potesse essere facilmente regolata durante il volo anche indossando i guanti.

Il Big Crown D.26 286 HB-RAG Oris Limited Edition riunisce tutte queste caratteristiche. Il segnatempo è basato sull’originale design del Big Crown e ne riprende la lunetta girevole e la lancetta centrale a puntatore della data, complicazione che oggi è la firma di Oris. La cassa del diametro di 40 mm è in acciaio inossidabile; il cinturino in pelle marrone, il quadrante verde e lo speciale astuccio in pelle sono ispirati ai materiali e alle finiture

Il Big Crown D.26 286 HB-RAG Oris Limited Edition è ispirato a un iconico velivolo anteguerra costruito in Svizzera e utilizzato per l’addestramento dei piloti Il fondello del nuovo orologio reca un’incisione con l’immagine del D.26 286 HB-RAG e il numero dell’edizione limitata. Il nuovo Big Crown D.26 286 HB-RAG Oris Limited Edition è dotato di una cassa dalla linea filante che dispone di cristallo zaffiro ricurvo su entrambi i lati.