Oris orologi 2017: presentato Artelier Calibro 111, la nuova versione da non perdere (FOTO)

Il Calibro 111 di Oris, realizzato interamente in proprio, che ha aperto nuovi orizzonti quando venne presentato due

anni fa, viene ora proposto in un affascinante colore blu Quando Oris svelò l’Artelier Calibro 111, nel 2015, segnò un momento fondamentale nella storia del Marchio: la rinascita del progetto di realizzazione in proprio dei movimenti Oris. Questa pietra miliare, parte della tradizione Oris, fa oggi il suo ritorno impreziosita da un quadrante di colore blu intenso che conferisce alla serie un tocco di eleganza.

La magia dell’Artelier Calibro 111 era e rimane una combinazione unica di complicazioni. Questo movimento

meccanico a carica manuale dispone di riserva di carica fino a 10 giorni, di indicatore di riserva di carica non lineare brevettato da Oris e di datario. Oris è l’unica azienda svizzera di orologi a poter vantare un movimento dotato di tutte queste complicazioni unite insieme in un esclusivo segnatempo. Il segreto dell’enorme riserva di carica del segnatempo risiede nella straordinaria architettura del movimento, dotato di un singolo bariletto di grandi dimensioni visibile attraverso il fondello in cristallo zaffiro.

Questo a sua volta aziona l’indicatore di riserva di carica non lineare al 3 attraverso una speciale “vite senza fine”, visibile anch’essa dal fondello, che segnala la carica residua con sempre maggior definizione quanto più si avvicina il momento di ricaricare l’orologio. La progettazione del Calibro 111 ha richiesto sei anni. Pur garantendo prestazioni eccezionali, l’orologio rimane fedele alla filosofia e ai valori di Oris. Fin dal 1904, anno di fondazione dell’azienda da parte di due artigiani orologiai nella cittadina svizzera di Hölstein, Oris ha saputo combinare tecniche di lavorazione industriale all’avanguardia con la manifattura artigianale tradizionale a un prezzo ragionevole: il risultato è la

creazione di magnifici orologi senza tempo disegnati per durare tutta una vita.

La nuova versione dell’Artelier Calibro 111 resta fedele alla tradizione e pone Oris tra i Marchi svizzeri all’avanguardia nella realizzazione di orologi meccanici. Dispone di una cassa in acciaio inossidabile del diametro di 43 mm con quadrante soleil blu intenso abbinata a un cinturino in pelle di coccodrillo della Louisiana blu scuro o nero oppure a un bracciale in acciaio inossidabile splendidamente progettato. Viene proposto all’interno di un elegante cofanetto in legno e sarà disponibile da dicembre 2017 al prezzo di 5.500,00 franchi svizzeri.