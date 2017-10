Orionidi ottobre 2017, tornano le stelle cadenti d’autunno: quando e come vederle

Vi siete persi la Notte di San Lorenzo? Niente paura! Vedere uno sciame di meteore – quelle comunemente chiamate stelle cadenti – è possibile anche in autunno. Stanno infatti per tornare le Orionidi, le meteore d’ottobre che illumineranno di scie luminose il cielo delle notti del 21 e 22.

Le Orionidi sono uno sciame meteorico che appare annualmente tra l’inizio del mese di ottobre e l’inizio di novembre: queste stelle cadenti d’autunno devono il suo nome al radiante ovvero la zona da cui sembrano partire e che, in questo caso, è situata nei pressi della costellazione di Orione. Ma quando e come osservarle al meglio? Come anticipato, il picco di meteore – che ricordiamo sono generate dal passaggio della Terra nella scia della cometa di Halley – cadrà quest’anno durante la notte del 21 e del 22 ottobre.

La visibilità delle Orionidi sarà quest’anno aiutata anche dall’assenza di luce lunare ma, ovviamente, è bene scegliere il luogo più giusto per osservarle. Il nostro consiglio è quello di optare per una zona in aperta campagna o in montagna, dove quindi lo smog è meno fitto delle città e in cui l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo. Il momento migliore sarà invece quello a partire dalla Mezzanotte, ovvero quello in cui il radiante sarà alto nel cielo.