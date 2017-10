Original Marines nuova collezione inverno 2017: capsule collection Barbie e Transformers (FOTO)

Original Marines è pronta a sorprendere e a colorare l’inverno con due nuovi progetti speciali: debuttano negli store del brand la capsule collection Barbie per le piccole fashionistas e l’inedita capsule collection Transformers dedicata ai maschietti.

Per le girls. Atmosfere free time, accenti casual chic, dettagli ricercati e distintivi sono i codici stilistici dell’inedita capsule collection Barbie, dedicata alla fashion doll più famosa al mondo. Per le bambine più romantiche, dai 2 ai 12 anni, la collezione presenta irrinunciabili proposte trasversali contraddistinte da stampe e lavorazioni che conferiscono a ciascun capo una percezione immediata di stile indiscutibilmente cool. Per il debutto della nuova capsule, Original Marines ha ideato un’iniziativa speciale: per la prima volta i capi più iconici della capsule collection sono stati realizzati anche in versione small size per il guardaroba di Barbie.

Dal 1° al 19 novembre in tutti i punti vendita del brand, a fronte di una spesa pari a 50 euro, che includa l’acquisto di un capo della collezione dedicata alla celebre fashion doll, Original Marines regalerà un set di esclusive mode Barbie, fino ad esaurimento scorte.

Per i boys. Approccio daily dirompente, anima active e mood sporty distinguono la capsule collection Transformers, ispirata ai mitici robot protagonisti della fortunata saga di film e cartoni animati. Le grafiche impattanti dei Transformers, gli inserti in tessuto tecnico e le stampe fotografiche personalizzate caratterizzano i capi realizzati per i bambini e i ragazzi dai 2 ai 16 anni.

L’inedita capsule collection Transformers è inoltre protagonista dell’originale in store promotion in programma dal 1° al 19 novembre in tutti i punti vendita del brand, fino ad esaurimento scorte. Con una spesa pari a 50 euro, che includa l’acquisto di un prodotto della collezione Transformers, in omaggio un veicolo Transformers, i potenti robot che hanno conquistato la fantasia e il cuore dei più piccoli.