Original Day 2018: l’iniziativa di Original Marines per i più piccoli

Original Days. Questo il nome del nuovo progetto ideato da Original Marines che, da sabato 21 aprile a domenica 10 giugno 2018, prevede uno straordinario calendario ricco di imperdibili appuntamenti e attività per indimenticabili brand experience presso i punti vendita del territorio nazionale. Una primavera original per il brand che, nell’ambito dei festeggiamenti dell’importante anniversario, il trentacinquesimo compleanno di Original Marines, ha messo a punto un progetto articolato insieme a diversi e prestigiosi partner per dar vita ad eventi e attività speciali nei flagship store, luoghi di aggregazione e punti di riferimento dei consumatori.

Il Piccolo Regno Incantato, Giffoni Film Festival, Fondazione ABIO Italia Onlus, Winx, Warner Bros e Viacom sono solo alcuni dei partner che accompagnano Original Marines nel progetto Original Days con divertenti attività per i bambini e coinvolgenti per i genitori. Sono circa 150 gli appuntamenti dei giorni original in calendario, perché ogni giorno è diverso dall’altro, che vedranno nei weekend primaverili laboratori creativi, le favole più belle con nuove prospettive, magici meet & greet per tutte le piccole fan delle fatine Winx con truccatori e ali da indossare in regalo, casting in store per il Giffoni Film Festival, giochi e divertimento con i volontari di Fondazione ABIO Italia, la scoperta dei giochi in consolle LEGO Games con Warner Bros ed esclusivi meet & greet con i famosi personaggi Paw Patrol & Ninja Turtles di Viacom.

Il sito dedicato al progetto – www.originaldays.it – verrà costantemente aggiornato con le informazioni relative a tutti gli eventi e le attività previste dagli Original Days tra aprile e giugno. Una sezione speciale prevista sul sito ospiterà le foto di tutti coloro che posteranno su Istagram scatti accompagnati dall’hashtag #originaldays.