Opere inedite di Dalì asta 2018: La Suite regala un’occasione unica agli amanti dell’arte

Secondo la direttrice de LA SUITE, Beatriz du Breuil, “per una corretta catalogazione dei disegni abbiamo avuto il prezioso aiuto di Víctor Fernández e per questo sappiamo, per esempio, che il disegno a china, firmato e datato 1927 che mostra un busto femminile con un braccio muscoloso, è stato pubblicato per la prima volta nell’ottobre dello stesso anno su La Nova Revista. Quest’opera rimanda, per il braccio e il busto, a due dipinti ad olio dello stesso anno, Apparecchio e mano e Il miele è più dolce del sangue. Ci ha anche raccontato che quest’ultima opera è stata studiata dall’esperto Agustín Sánchez Vidal, che lo interpreta come un ritratto di Luis Buñuel, amante della boxe”.

Mano con formiche (inchiostro su carta, firmato e datato 1927) è una disegno molto importante perché mostra un’immagine che si riferisce ad alcuni dei più impressionanti momenti che possono essere visti nel corto Un Chien Andalou, che l’artista ha eseguito due anni dopo insieme a Buñuel, un capolavoro della storia del cinema.

Infine, la più delicata, forse, realizzata con un solo tratto e con echi cubisti di Picasso, è Personaggio seduto in un caffè (inchiostro su carta, firmato e datato 1926), ma, come si domanda Vìctor Fernàndez, “chi è questo personaggio? La forma rotonda della testa ci ricorda la Natura morta con il chiaro di luna e l’Invito a dormire. Sicuramente si tratta di un omaggio al suo grande amico, García Lorca”. Secondo Du Breuil, “troviamo un Dalí immerso nel surrealismo grazie alle avanguardie che ha conosciuto nella Residenza degli studenti, e a due delle persone più influenti nella sua formazione, Lorca e Buñuel”.

Il 10 maggio LA SUITE metterà all’asta anche una selezione di artisti spagnoli della scuola di Parigi, come Celso Lagar Parigi, Antonio Saura, Antoni Clavé e José Manuel Capuletti, oltre a una ventina di opere del pittore francese di origine ungherese Alfred Reth.