Opening Ceremony Spring 2018: la capsule collection con Disney ispirata a Topolino [Foto]

Ieri sera Opening Ceremony ha presentato nel parco di Disneyland, ad Anaheim in California, la propria sfilata Spring 2018, intitolata “The Happiest Show on Earth” e ispirata a Mickey Mouse, che quest’anno celebra il suo novantesimo compleanno.

Attingendo dalle radici californiane dei fondatori di OC Humberto Leon e Carol Lim, e dallo spirito di fantasia e immaginazione condiviso dai due brand, OC ha svelato un nuova collaborazione con Disney, tutta basata sulla celebrazione di Topolino. La collaborazione segna il lancio di “Mickey the True Original”, una celebrazione globale dell’eredità, della personalità e dello status di Topolino come icona della cultura pop. La campagna prenderà vita attraverso collaborazioni di moda con altri marchi, oltre a contenuti ed eventi coinvolgenti che abbracciano l’impatto di Mickey sul passato, presente e futuro. L’evento ha anche segnato la prima sfilata di moda a Disneyland in oltre 40 anni.

La sfilata si è svolta a Toon Town, la casa di Disneyland di Topolino, Minnie, Pluto, Pippo e Paperino. Mickey e Minnie hanno fatto un’apparizione indossando i modelli di Opening Ceremony.