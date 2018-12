Oltre., la tradizione bolognese in chiave contemporanea

Oltre. c’è di più… A Bologna, c’è Oltre., una trattoria contemporanea. E’ il locale di due giovani bolognesi, Daniele Bendanti, chef, e Lorenzo Costa, direttore del locale. «La nostra idea di ristorazione vuole staccare con il passato di Bologna. Con Oltre. abbiamo portato le ricette tradizionali bolognesi ad un nuovo livello, trascrivendole nel 2020», si raccontano così i due imprenditori.

Una cucina tradizionale costantemente aggiornata. Rispetto delle ricette antiche delle nonne dove protagonisti sono i migliori ingredienti presenti sul mercato. Lo chef Daniele Bendanti porta in tavola tutti i sapori della tradizione in proposte leggere e genuine. Piatti realizzati con due o quattro elementi; sapori nitidi e decisi.

«Attuiamo piccole trasformazioni ai già ottimi ingredienti per un risultato nel piatto che va Oltre quello degli altri locali bolognesi che propongono cucina tradizionale», così racconta lo chef Daniele Bendanti

Modernità nel piatto e negli ambienti. Il locale è realizzato in formica, marmo e rame. Un ambiente molto inusuale che si potrebbe benissimo collocare in una città come Londra, NY, Berlino o CPH.

Uno spazio che è frutto “dei nostri studi in giro per il mondo ed è la somma di ciò che più amiamo”, mi svela Lorenzo Costa che dirige anche la sala.

Oltre. accoglie anche uno Chef’s Table posizionato davanti al bancone del bar (che a Gennaio 2019 sarà ristrutturato e diventerà un piccolo American Bar) dove viene servito serviamo un menu degustazione alla cieca di piatti in abbinamento a bevande inusuali.

Interessante la carta dei vini incentrata su proposte biologiche e naturali. 150 etichette, tutte di produttori naturali tra Italia e mondo.

Leggi anche –> Floema Serra Bistrot, uno spazio alternativo a Roma