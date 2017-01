Oliviero Toscani “Più di 50 anni di magnifici fallimenti”: la mostra evento a Milano

Una carriera importante, difficile da racchiudere in una mostra, quella di Oliviero Toscani: genio della fotografia. Una potenza creativa, irriverente, impegnata socialmente. Tante le sue provocazioni celebri che sono andate a colpire bersagli scomodi in tema di razzismo, disuguaglianze sociali, disturbi alimentari, pena di morte, hiv, solo per citarne alcune.

La mostra che celebra la carriera di Oliviero Toscani verrà presentata dal 16 Febbraio al 28 Aprile 2017 presso Whitelight Art Gallery – all’interno del workspace Copernico Milano Centrale, la cui vocazione è sostenere l’arte, la creatività e la cultura nell’ambiente lavorativo. Fra i lavori in mostra il famoso Bacio tra prete e suora del 1991, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007 e decine di altre perle selezionate dal suo ricco bouquet. Non mancheranno neppure i ritratti di Toscani di: Donna Jordan, Monica Bellucci, Mick Jagger, Lou Reed, Carmelo Bene, Federico Fellini e i più grandi protagonisti della cultura dagli anni ’70 in poi.

Infine segnaliamo un’opportunità imperdibile: per un solo giorno e per un numero limitato di 40 persone, sarà possibile diventare i soggetti di una fotografia di Oliviero Toscani. Il giorno 15 Febbraio dalle 14 alle 22 infatti, presso Whitelight Art Gallery, sarà possibile acquistare il proprio ritratto realizzato dall’artista. L’immagine, firmata ed autenticata , sarà consegnata sia in cartaceo, sia in digitale, e con essa verranno ceduti i diritti ad uso esclusivamente personale.