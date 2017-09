Oliviero Toscani, le sue opere in mostra a Chiasso: al m.a.x. museo una grande antologica ripercorre la carriera del celebre fotografo

Non solo grandi mostre d’arte: c’è infatti anche la fotografia contemporanea tra i grandi eventi culturali dell’autunno 2017. Dopo il Photolux Festival di Lucca, infatti, a Chiasso aprirà a breve l’esposizione “Oliviero Toscani. Immaginare” ovvero un’importante antologica dedicata al celebre fotografo.

Appuntamento dal 10 ottobre 2017 al 21 gennaio 2018 al m.a.x. museo di Chiasso, in Svizzera, con la mostra “Oliviero Toscani. Immaginare”. Curata da Susanna Crisanti e Nicoletta Ossanna Cavadini, la mostra ruota attorno al tema della multiculturalità, argomento sviluppato da Oliviero Toscani nell’arco di più di cinquant’anni di vita professionale con differenti modalità e prospettive. Il percorso espositivo della mostra inizia con alcune fotografie inedite – eseguite da Toscani durante il suo fondamentale periodo di formazione alla Kunstgewerbeschule di Zurigo nei primi anni sessanta e nei viaggi di studio – per poi proseguire con le campagne pubblicitarie per aziende a livello internazionale tra le quali quella per United Colors of Benetton, Esprit, Chanel, Fiorucci, Prenatal, Jesus Jeans, Valentino, F.C. Internazionale Milano, Snai, Toyota, Ministero italiano del Lavoro, Artemide, Woolworth, Ministero italiano dell’Ambiente e della Salute, Croce Rossa Italiana, Regione Calabria e Fondazione Umberto Veronesi.

Un importante capitolo dell’esposizione sarà dedicato invece alla rivista internazionale “Colors”, concepita e diretta dallo stesso Toscani dal 1991 fino al 2000 (39 numeri), all’interno dei quali vengono affrontati temi sociali di grande attualità ma all’epoca poco trattati tra cui l’emigrazione, la guerra, l’ecologia, l’Aids o l’anoressia. Maggiori info e programma completo su www.centroculturalechiasso.ch.

In copertina: Oliviero Toscani, Andy Warhol per Polaroid 1975, “L’Uomo Vogue”, Italia, 1975 © Studio Toscani