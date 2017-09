Oktoberfest 2017, date e info: cosa vedere a Monaco durante la Festa d’Ottobre

Mancano meno di 24 ore all’apertura dell’Oktoberfest 2017, la Festa d’Ottobre che viene tradizionalmente festeggiata tra gli ultimi due week-end di settembre e il primo d’ottobre a Monaco di Baviera, capitale della Baviera. Oltre alla birra, le prelibatezze tedesche e al divertimento, l’Oktoberfest potrebbe rappresentare anche l’occasione per visitare la città tedesca durante l’autunno.

L’Oktoberfest 2017 si terrà dal 13 settembre sino al 2 ottobre, così come vuole la tradizione. Per chi ancora non la conoscesse, la kermesse non è altro che la Festa d’Ottobre che si celebra tradizionalmente a Monaco di Baviera dal 1810 quando venne organizzata la prima volta in occasione del matrimonio tra il principe ereditario Ludwig e la principessa Therese. Se inizialmente rappresentò il ritrovo annuale della città, negli anni l’Oktoberfest è diventata una kermesse che attrae visitatori da ogni parte del mondo: attualmente, infatti, vanta il primato di fiera più grande al mondo con circa 6 milioni di persone che ogni anno approdano in Baviera tra la metà di settembre e i primi giorni d’ottobre.

L’Oktoberfest è ovviamente sinonimo di birra, goliardia e divertimento ma non solo: sono sempre di più i turisti che, spinti da questa kermesse, ne approfittano per visitare anche la città tedesca. Ma cosa vedere a Monaco di Baviera in autunno? Lasciandosi alle spalle le installazioni fieristiche, infatti, il mese d’ottobre rappresenta il periodo dell’anno perfetto per visitare la città: passeggiare tra le vie di Monaco può infatti risultare quasi magico grazie alle architetture neoclassiche ma anche alle facciate neo-gotiche e le tante torri medievali presenti. Una curiosità: aggirandosi per il centro si potranno vedere moltissime gemelle della cupola della Frauenkirch, chiesa simbolo della città. Si dice anche che le cupole non siano altro che la copia della Cupola nella Roccia di Gerusalemme.