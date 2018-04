OGM Diverse Nature: gli accessori geneticamente modificati (FOTO)

Ispirate alle opere dell’astrattista tedesco Paul Klee, le creazioni del brand veneto sono essenziali, talvolta ridotte a semplici linee o stilizzate, così come sottolinea Matteo Faccioli, designer di OGM: “l’estetica alla base delle collezioni è il mix tra la mia passione per l’arte contemporanea e la qualità della manifattura italiana. Una combinazione rivisitata con un approccio moderno e giovanile, capace di impreziosire outfit iconici così come look più esuberanti e sbarazzini”.

Immaginando un modello di accessori diverso dalle consuete linee di gioielli prendono vita CLASSIC, SELFIE e FOREST, collezioni di accessori di design totalmente Made in Italy. Le linee OGM nascono dall’incontro tra le tecnologie industriali per la lavorazione del metallo e il desiderio di dare forma a realtà surreali, creando un mondo magico e incantato, dove convivono personaggi come il cavallo punk, lo struzzo stellato e il gallo con gli stivali… proprio come nella tradizione dei film fantasy d’autore. Catene grigio scuro e ciondoli in nero opaco mescolano classicismo e contemporaneità, omaggiando la tradizione e il gusto dell’artigianato italiano.

Tutto parte dall’alluminio, un materiale da riciclo apparentemente modesto e privo di qualsiasi utilità, che una volta compattato, fuso, colato e tagliato con laser, assume una forma nuova, completamente diversa, si trasforma in qualcos’altro e con la sua anima artistica prende vita in un universo estetico fantastico popolato di animali, fiori e piante “diverse nature”. Alla base troviamo la libertà di esprimere il proprio stile in tutte le sue forme.