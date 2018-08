Offerte di lavoro settore turismo 2018: Alpitour assume, importanti opportunità lavorative

Fondata da Antonio Catalán, NH possiede 392 alberghi con più di 58.000 stanze in 27 paesi d’Europa, America e Africa e può contare su un personale di 22.000 unità. La sigla NH proviene da “Navarra Hoteles”, dovuto al fatto che il fondatore era originario della Navarra e che proprio a Pamplona, capitale di questa comunità creò il suo primo hotel. Da qui il gruppo iniziò la sua espansione durante gli anni ottanta e dal 2000 si trasforma in uno dei principali gruppi alberghieri d’Europa con l’acquisizione dell’olandese Krasnapolsky (luglio 2000), della tedesca Astron Hotels (febbraio 2002) e l’italiana Jolly Hotels (2007). Inoltre ha assorbito anche la messicana Krystal (giugno 2001).NH Hoteles è quotata nella Borsa di Madrid ed è arrivata ad essere inclusa nell’Ibex 35. Il gruppo ha firmato un accordo con il cuoco catalano Ferran Adrià nel 2000, attraverso il quale ha promosso il proprio servizio di ristorazione. Lo slogan del gruppo è “Cuestión de detalle” (questione di dettaglio). Il 14 settembre 2009 il gruppo si è fuso con la catena Hoteles Hesperia, creando così il maggior gruppo alberghiero urbano spagnolo con 400 stabilimenti distribuiti in 24 paesi.

NH Hotel offerte di lavoro 2018

La nota catena alberghiera, presente anche in Italia con 51 hotel, conta in tutto il mondo 19mila dipendenti. Al momento le figure ricercate sono:

Segretario/a di ricevimento a Milano per NH Congress. Si cercano a tal proposito diplomati o laureati nel settore turistico o alberghiero, esperienza di almeno 1 anno e ottima conoscenza inglese e una seconda lingua.-

Restaurant Manager NH Lagura Palace, Mestre (Venezia). Si cercano candidati con almeno 2 anni di esperienza nel ruolo, diploma turistico e conoscenza settore Food and Beverage nonché conoscenza inglese e seconda lingua.

Deputy Manager NH Lagura Palace, Mestre. I candidati devono avere almeno 5 anni di esperienza, formazione settore turismo o Business Administration, ottima conoscenza inglese, Office e Revenue Management.

Si cercano anche Secondo manutentore per NH Rio Novo, Venezia, ricerca rivolta a diplomati che risiedono a Venezia e zone limitrofe, Stagista addetto Breakfast e tirocinante Front Office per NH Milano Touring, Milano, Cuoco a Milano.

Per candidarsi basta collegarsi alla pagina NH Lavoro e carriere e inviare direttamente online la candidatura in base alla posizione di lavoro scelta oppure al link https://nhcareers.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx per conoscere tutte le offerte lavoro attive.

Alpitour offerte di lavoro 2018

Alpitour, noto tour operator internazionale, sta cercando giovani da assumere per varie posizioni. In particolare neolaureati da assumere a tempo indeterminato nell’ambito del ‘Progetto Giovani 2018’ che mira a formare Manager del Gruppo. I candidati prenderanno parte ad un corso di formazione di 3 anni e contratti a tempo indeterminato. Per candidarsi è necessario possedere laurea in Ingegneria Gestionale, Economia, Turismo o giovani con esperienza nel turismo e ottima conoscenza inglese e disponibilità per trasferte e / o trasferimenti sul territorio nazionale e / o all’estero.

Offerte di lavoro turismo 2018: Alpitour

Si cercano anche Addetti ai Servizi alberghieri in varie sedi italiane, Addetti booking a Roma o Milano, Addetto commerciale a Roma e Addetto operativo a Milano. Si cercano infine Business Analyst a Torino, Capi ricevimento nei villaggi turistici, Executive chef nei villaggi in Africa e Sicilia e Manager in varie sedi. Tutte le offerte lavoro di Alpitour sono disponibili al sito lavoro e carriere , dove è possibile prendere visione delle opportunità e candidarsi direttamente online.