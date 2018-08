Offerte di lavoro Regina Elisabetta II: nuove opportunità, non serve la cittadinanza inglese (GUIDA COMPLETA)

La regina Elisabetta II cerca ancora personale. E tra i requisiti richiesti non c’è la cittadinanza inglese, ma è sufficiente il permesso per lavorare nel Regno Unito. Quindi, se state cercando lavoro, conoscete perfettamente la lingua inglese e siete disposti a trasferirvi ecco alcune interessanti offerte di lavoro che potrebbero fare al caso vostro e che vi permetteranno di lavorare nell’entourage della Famiglia Reale inglese. Sul sito ufficiale della Royal Family, alla pagina “lavora con noi“ è presente l’elenco delle posizioni aperte, insieme a una descrizione sul lavoro di dipendente della regina Elisabetta II, definito come “imprescindibile supporto alla Royal Family, che dà la possibilità di rispettare i loro doveri e servire la nazione”. Ma si può scegliere di lavorare anche per gli altri membri della famiglia reale.

Offerte di lavoro Regina Elisabetta II 2018: requisiti per lavapiatti

Tra le posizioni c’è quella di lavapiatti a tempo pieno nelle cucine reali. Nessuna esperienza richiesta, servono solo una ‘conoscenza generale della sicurezza alimentare e un atteggiamento positivo’. Il nuovo arrivato sarà inserito nello staff di Buckingham Palace e lavorerà nelle cucine di Sua Maestà. Il lavapiatti reale vivrà a Buckingham Palace ma dovrà essere sempre pronto a trasferirsi in qualche altra residenza dei Windsor. Gli sarà offerto vitto e alloggio, 33 giorni di ferie all’anno e il pagamento dei contributi. Il tutto per uno stipendio annuo di circa 22 mila euro. Questa la descrizione delle mansioni, come dal sito della casa reale: “Ti unirai a un team di cucina che lavora per preparare e servire il cibo secondo i più alti standard, mantenendo pulite le zone della cucina, i nostri chef e i loro assistenti avranno tutto ciò di cui hanno bisogno per preparare i pasti della giornata”.

Offerte di lavoro Regina Elisabetta II 2018: curatore della collezione dei dipinti

La collezione reale conta una selezione ineguagliabile di quasi 8.000 dipinti e 3.000 miniature e “immergendoti in questa affascinante collezione, realizzerai trattamenti di conservazione della pittura, utilizzando i migliori metodi e materiali per ripristinare e conservare le opere d’arte secondo i più alti standard” spiegano nell’annuncio. “Mirerai alla perfezione in tutto ciò che fai. E sapere che stai contribuendo a conservare una collezione che sarà apprezzata dalle generazioni future sarà la tua più grande ricompensa” si legge ancora. Il lavoro questa volta è al castello di Windosor, che ospita la collezione. Viste le peculiarità dell’incarico, lo stipendio può variare dalle 28 mila alle 32 mila sterline all’anno (più o meno 35 mila euro), in base all’esperienza del candidato. C’e tempo fino al 21 settembre per inviare il curriculum.