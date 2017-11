Chi ha detto che gli occhiali da sole sono un accessorio utile solo d’estate? Anche in inverno, infatti, gli occhiali da sole regalano al look un tocco di glamour in più ma, soprattutto, sono fondamentali per sopportare la luce durante le giornate di neve o nelle giornate d’inverno più soleggiate.

Ecco allora tutte le ultime tendenze in fatto di occhiali da sole per l’inverno 2017/2018…