Occhiali da sole donna 2018, Louis Vuitton presenta la linea “The Party”

Versatili, moderni, raffinati e con un tocco metropolitano. Super colorati e di carattere, sono perfetti per una donna contemporanea, decisa e sempre elegante. Sono loro il compagno ideale per l’estate, un dettaglio indispensabile per completare il look.

L’essenza dello stile personale è tutta nei dettagli: disponibili con lenti in diverse colorazioni, questi raffinati occhiali da sole con montatura in metallo sono impreziositi da iconiche borchie ispirate ai bauli Louis Vuitton, che ne profilano le lenti, enfatizzandone il perfetto design a goccia.

Certo, il prezzo degli occhiali da sole donna 2018 è davvero importante. Gli occhiali Louis Vuitton, realizzati con materiali acetato, astine in metallo, borchie Louis Vuitton e logo LV Circle sulle lenti hanno un prezzo a partire da 460€.