Occhiali da sole 2018: le curiosità su Ray-Ban Framed Prescription Lenses (FOTO)

Le lenti graduate Ray-Ban sono create appositamente per te e sono pensate per rispondere a ogni tua necessità visiva senza rinunciare all’inconfondibile stile del marchio fin nei minimi dettagli, a partire dal celebre logo inciso. Ci troviamo di fronte a una tecnologia destinata a rivoluzionare il mondo delle lenti da vista. L’esperienza decennale ha permesso di perfezionare il processo attraverso il quale le lenti vengono tagliate per adattarsi in maniera impeccabile alla montatura. In questo modo, Ray-Ban si occupa di ogni fase del processo di produzione per trasformare la tua montatura preferita in un accessorio su misura per quanto riguarda la prescrizione oculistica. Dover sacrificare l’estetica per una visione ideale sarà soltanto un brutto ricordo: gli originali Ray-Ban personalizzati ti permetteranno di unire visione ottimale, lenti ad hoc e la tua montatura preferita.

L’esclusiva Digital Surface Technology (DST) è garanzia di una visione ad alta definizione. L’avanguardistico processo ha infatti portato alla realizzazione di lenti certificate di qualità superiore, costruite per rispondere a specifici requisiti di correzione offrendo una maggiore nitidezza e alleviando l’affaticamento oculare. Dallo stile anni ‘50 del Ray-Ban Clubmaster fino alle creazioni più provocanti, tutte le montature possono essere adattate a qualsiasi esigenza visiva. Senza scendere a compromessi, le lenti da vista personalizzate si integrano alla perfezione con il modello scelto per soddisfare qualsiasi richiesta nei minimi particolari, come il colore e la sfumatura della lente. Con una palette cromatica che spazia dalle classiche G-15 alle varianti flash e sfumate, tutte le lenti graduate Ray-Ban sono assolutamente fedeli al design originale.

La campagna celebra la tradizione musicale di Ray-Ban con una serie di filmati e scatti realizzati in due diverse località. Le immagini raccontano un viaggio dal sancta sanctorum di uno studio di registrazione fino alle vertiginose altezze di un tetto londinese sulle orme di un giovane produttore discografico e di un musicista intenti a scrivere e a registrare una canzone. Le potenzialità della grafica CGI vengono sfruttate per illustrare il processo produttivo e comprendere la tecnologia alla base delle nuove lenti graduate Ray-Ban. Ogni animazione grafica spiega una diversa fase di realizzazione.