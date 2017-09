Occhiali autunno-inverno 2017/2018: i trend della prossima stagione

Uomini, donne e bambini: nessuno può esimersi dall’indossare uno degli accessori più fashion e caratterizzanti di tutti. Stiamo ovviamente parlando degli occhiali, da sole per chi ama proteggere gli occhi dai raggi solari o da vista per chi ha necessità di vedere meglio.

Così come le scarpe o le borse, anche gli occhiali è necessario che rispecchino perfettamente i trend di stagione. Ecco allora che oggi vi proponiamo una gallery con tutte le tendenze in fatto di eyewear per l’autunno-inverno 2017/2018: da Safilo a Kingsman sino alla nuova capsule collection di Guess, ecco tutti i must-have della stagione invernale.