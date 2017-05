Nuovo Nokia 3310, prezzo e uscita: 4 nuovi colori per la “missione nostalgia” del brand

(Ri)Presentato pochi mesi fa, il Nokia 3310 per molti è già un sogno nel cassetto, desiderio che sta per avverarsi. Manca infatti pochissimo all’uscita di quello che è uno dei telefoni più chiacchierati del periodo, più per ciò che simboleggia che per le sue caratteristiche tecniche. Ecco allora prezzo ma anche data d’uscita e info a pochi giorni dall’uscita ufficiale sul mercato del Belpaese.

Il Mobile World Congress 2017 ha segnato senza ombra di dubbio il ritorno di Nokia sul mercato dei dispositivi mobile. Al fianco dei nuovi smartphone, però, il brand ha deciso di portare avanti una “missione nostalgia”, riproponendo uno dei telefoni simbolo degli anni Duemila. Il nuovo Nokia 3310, infatti, non può che ricordare ai cosiddetti millenials gli anni in cui bisognava lottare per rendere concisi i messaggi SMS oppure le ore passate a giocare al celebre Snake senza farsi scoprire dalla professoressa. E ora?

L’uscita del Nokia 3310 in Italia è prevista per il 25 maggio, giorno in cui sarà possibile trovare il device sia negli store fisici sia in quelli online. Niente più colore grigio o schermo a cristalli liquidi bicolore però: il nuovo Nokia 3310 è rinato in ben 4 nuovi colori sgargianti e con display a colori, oltre che di maggiori dimensioni. La vera innovazione risiede invece nella batteria che, a dire del brand finlandese, può durare sino ad un mese in standby. E il prezzo? Il costo del telefono – disponibile anche in versione dual-sim – dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 euro.