Nuova Audi Q3 2017: caratteristiche e novità

Grandi novità in casa Audi grazie al restyling della Nuova Audi Q3 2017 che diventa ancora più attraente. Per il SUV compatto tedesco, infatti, due nuovi allestimenti che lo renderanno ancora più desiderabile. In particolare, per la Nuova Audi Q3 2017 si prevedono i look “S Line Exterior” e “S Line Competion”.

Nuova Audi Q3 2017 S Line Exterior si differenzierà dal modello base per avere un look molto più raffinato, soprattutto grazie alla presenza di inserti con design “diamante” che ne caratterizzano le prese d’aria. Nuovo inserto anche per tutta la larghezza della parte anteriore della vettura, caratteriztica che va a dividere il SUV in due segmenti.

L’altra grande novità in casa Audi è la Nuova Audi Q3 S Line Competition che, partendo dalla base del nuovo S Line Exterior, prevede anch’essa l’utilizzo della vernice nero lucido per le prese d’aria e griglia single frame. Il nero si estende però anche ai ai passa-ruota, alle modanature delle portiere, alle barre del tetto, agli alloggiamenti dei retrovisori esterni e alle cornici dei finestrini. Nero anche nella parte posteriore e, in particolar modo, sullo spoiler e sulla sezione inferiore del paraurti. Nuova Audi Q3 2017 in versione S Line Competition presenta però grandi novità anche nel look degli interni: i sedili anatomici sportivi – tra le altre cose – sono infatti rivestiti in pelle nera e presentano il logo “S Line” in rilievo. Nuova Audi Q3 2017 sarà disponibile sul mercato a partire dall’autunno del 2017, con consegne a partire dalla fine dell’anno.

Foto: AUDI AG / Audi-Mediacenter