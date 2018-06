Novità motori 2018, arriva la Brixton Felsberg 125 X: l’ideale per avventurieri e non solo

Già nel primo anno la BX 125 diventa il secondo 125cc con il cambio più amato in Austria, riesce ad entrare nella top 10 di motocicli 125cc a marce anche in tutti gli altri paesi di vendita. Nel 2018 Brixton sviluppa un modello speciale “Felsberg 125 X”, limitato a soli 555 veicoli in tutto il mondo. Con vernice speciale grigio opaco, pneumatici tassellati, griglia faro, protezioni serbatoio, portapacchi e due borse laterali; la moto che prende il nome di una strada nel quartiere londinese di Brixton è il veicolo perfetto per gli avventurieri e solitari.

La tecnologia sviluppata in Giappone è affidabile. Il 125 cm³ motore ad iniezione con 8,3 kW di potenza si è dimostrato ottimo, facile da usare e ecologico, con un consumo di soli 2,7 L/100 km. I freni a disco anteriori e posteriori forati controllati dal CBS (sistema di frenata combinata) garantiscono una frenata sicura. La tecnologia moderna a LED è usata per gli indicatori di direzione e per le luci di posizione, il tachimetro è digitale. La vendita della BRIXTON Felsberg 125 X è prevista per Luglio 2018 al prezzo di EUR 2.999.