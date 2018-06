Novità auto 2018, Taycan è la prima Porsche elettrica: caratteristiche e prezzo

Alla mobilità elettrica Porsche ha destinato il raddoppio degli investimenti definito in precedenza, arrivando a stanziare in totale oltre 6 miliardi di euro entro il 2022. E adesso arriva Porsche Taycan: 500 milioni saranno utilizzati per lo sviluppo di varianti e derivati della taycan, circa un miliardo sarà impiegato per l’elettrificazione e l’ibridizzazione della gamma di vetture esistenti, alcune centinaia di milioni per l’espansione dei siti produttivi e, infine, circa 700 milioni di euro per le nuove tecnologie, l’infrastruttura di ricarica e la smart mobility.

Porsche Taycan caratteristiche

La Porsche Taycan è spinta da un sistema propulsivo formato da due motori sincroni a magneti permanenti che sviluppa oltre 600 cv. Consente alla vettura di accelerare sino a 100 all’ora in meno di 3”5 e di tagliare il traguardo dei 200 orari in meno di 12”. Queste prestazioni vanno a sommarsi a un livello di potenza continua molto stabile, che permette accelerazioni in successione senza riflessi per l’autonomia massima della Taycan: oltre 500 chilometri secondo le norme Nedc.

Porsche Taycan curiosità

Il nome Taycan può essere tradotto, approssimativamente, come “puledro veloce” richiamando così l’immagine al centro dello stemma Porsche che raffigura un destriero in procinto di saltare. Insomma, Porsche intende trasmettere già con la denominazione che il Dna della Taycan è sportivo quanto quello di tutti gli altri suoi modelli.