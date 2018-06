Novità auto 2018: Nuova Ford Focus Letters Experience caratteristiche e prezzo

È stata la passione a guidare l’intero progetto della nuova generazione di Focus. Sviluppata partendo da un “foglio bianco”, è stata realizzata ascoltando i feedback di oltre 16 milioni di possessori, che, attraverso un coinvolgimento virtuoso, condividendo aspettative e ambizioni, hanno preso parte all’esecuzione della Ford migliore di sempre. A 20 anni dalla prima generazione, Focus inaugura una nuova era per la tecnologia, il comfort e l’esperienza di guida, introducendo una filosofia di design human-centric che coniuga lo stile emozionale degli esterni con la più funzionale aerodinamica e interni più spaziosi, abbinati a materiali premium.

Nuova Ford Focus Letters Experience: intelligenza artificiale

La nuova Focus è stata creata per offrire all’utente un’esperienza completa ad ogni interazione: la filosofia del design human-centric, infatti, è in grado di unire il linguaggio espressivo ed emozionale con applicazioni funzionali. Allo stesso modo, l’innovativa Focus Letters Experience permetterà agli utenti di interagire con Focus Mind. L’intelligenza artificiale, celata all’interno della creazione avveniristica, che riproduce il naming Focus, è in grado di interpretare le passioni individuali e di mostrarle attraverso una suggestiva gallery fotografica, creata ad hoc per ogni utente proiettando le immagini scaturite durante l’interazione, su schermi costituiti da un rivestimento composto da 540 LED. Per realizzare l’installazione Focus Letters, che si estende per 6 metri in altezza e 30 in larghezza, e ha un peso pari a 20 tonnellate, sono state necessarie oltre 6.000 ore di lavoro.

Le caratteristiche di Nuova Ford Focus Letters Experience

“Volevamo che la nostra nuova Focus fosse un prodotto di cui i clienti si potessero innamorare al primo sguardo rimanendole, poi, fedeli nel tempo.” Ha commentato Fabrizio Faltoni, Presidente e AD di Ford Italia “Grazie all’immersiva Focus Letters Experience possiamo raccontare Focus attraverso la condivisione del nostro entusiasmo, ma, soprattutto, continuare ad ascoltare e interpretare le passioni che animano i nostri consumatori, e abbracciare, in questo modo, l’aspetto più emotivo e coinvolgente della scelta di un’automobile, che altro non è se non il riflesso a quattroruote di ciò che alberga tra i nostri desideri.” Per rispondere alle preferenze e aspettative dei diversi clienti, la gamma della nuova Focus – la più completa di sempre – sarà disponibile cinque porte e wagon, offerta con esclusive possibilità di personalizzazione. Le versioni disponibili sono la pratica Plus, l’elegante Titanium, la sportiva ST-Line e l’esclusiva Vignale oltre alla prima versione crossover: la Active.