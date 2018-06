Novità auto 2018, la nuova Nissan Qashqai: caratteristiche e non solo

Tra le novità auto 2018 non si può non citare la Nissan Qashqai. L’intelligenza è bellezza, e il nuovo design brillante e sofisticato dell’originale crossover urbano ne è la prova. Il Nuovo Nissan QASHQAI unisce un aspetto strepitoso a un’aerodinamica efficiente, per aiutarti a godere il meglio della guida moderna in città. Con la sua ampia gamma di incredibili aggiornamenti di stile, dal design vigoroso della griglia anteriore e del cruscotto ai nuovi sedili di lusso, il SUV più amato al mondo non è mai stato così bello da vedere e da guidare.

Con NissanConnect, il Nuovo Nissan QASHQAI e il tuo smartphone diventano amici inseparabili. Con una nuova grafica più intuitiva e simile a quella delle app, potrai accedere direttamente alla tua musica, al News Feed di Facebook, ai tweet, ai consigli di TripAdvisor e altro ancora. Concediti la qualità del suono del tuo sistema audio Premium® Bose®: un’esperienza di ascolto da godere sia nella parte anteriore che in quella posteriore. Con otto altoparlanti, riempie il Nuovo Nissan QASHQAI di note di profondità e precisione. Sentiti più sicuro e concentrato con tutte le informazioni di guida a tua disposizione in un’unica postazione centrale su uno schermo a colori da 5”.

Mentre nell’abitacolo ci sono materiali di migliore qualità, sedili in pelle che riprendono addirittura le finiture di quelli della GT-R e un volante multifunzione più erogonomico per comandare al meglio l’ultima evoluzione del sistema di infotainment NissanConnect, con radio DAB digitale e navigatore satellitare. Fra gli optional uno forse merita davvero la spesa: il super stereo Bose a 7 altoparlanti. I prezzi? Molto concorrenziali, come da tradizione Nissan: il nuovo Qashqai è in vendita a partire da 19.250 euro grazie alle tante e interessanti promozioni in corso.