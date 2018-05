Novità auto 2018: Ford presenta la Nuova Fiesta ST, caratteristiche e prezzo

La nuova Fiesta ST è alimentata dal motore a benzina EcoBoost 1.5 da 200 CV e 290 Nm di coppia – il primo motore a tre cilindri che abbia mai equipaggiato un modello Ford Performance, che consente un’accelerazione 0-100 km/h in 6.5 secondi e una velocità massima di 232 km/h. Sarà, inoltre la prima Fiesta ST a disporre del selettore di modalità di guida, grazie al quale si potrà scegliere tra Normal, Sport e Track, ottimizzando le configurazioni di motore, sterzo e controlli di stabilità, per vivere la migliore esperienza di guida possibile su strada o pista, basterà premere un pulsante per trasformare la city car in adrenalinica Hot-Hatch. Il Launch Control, che consente di effettuare partenze brucianti senza far slittare le ruote, integra un display grafico dedicato nel quadro strumenti.

Novità auto 2018: la Fiesta

Il differenziale meccanico a slittamento limitato (LSD) garantisce un’aderenza in curva ottimizzata mentre le molle a bilanciamento delle forze brevettate da Ford consentono una maggiore reattività, una migliore risposta del retrotreno e una sensazione di maggiore aderenza. La nuova Fiesta ST, disponibile dal lancio nelle versioni a tre e cinque porte, garantisce comfort e funzionalità, grazie all’ultima generazione del sistema di infotainment e connettività dell’Ovale Blu, il SYNC 3, il sistema audio premium B&O PLAY; e sofisticate tecnologie di assistenza alla guida, come il Lane Keeping Aid e il Traffic Sign Recognition. “I clienti della prossima generazione di Fiesta ST potranno beneficiare di importanti innovazioni sviluppate dal team Ford Performance e già implementate a bordo della supercar GT e della Focus RS, finalizzate per restituire un’esperienza di guida divertente e unica nel suo segmento, come il sound del motore a 3 cilindri, una vera e propria melodia per gli appassionati”, ha commentato Leo Roeks, Director, Ford Performance, Europe.

Nuova Ford Fiesta 2018

La nuova versione della hot hatch di Ford, sviluppata dal Team di Ford Performance, per garantire un utilizzo quotidiano e un maggior risparmio di carburante, abbinati a un’esperienza di guida straordinaria, che possa sia lusingare il principiante sia premiare il più esperto, è ora disponibile per essere acquistata dai clienti europei. Il nuovo EcoBoost 1.5 si avvale di turbo, iniezione ad alta pressione, doppia fasatura variabile delle valvole e abbinati all’architettura a 3 cilindri, che lo rendono in grado di sprigionare 200CV a 6.000 giri/min e 290 Nm di coppia tra i 1.600 e i 4.000 giri/min.

Il motore della nuova Ford Fiesta

Il motore EcoBoost 1.5 della Fiesta ST è caratterizzato dalla prima applicazione al mondo di tecnologie di disattivazione dei cilindri su un motore a 3 cilindri per il motore EcoBoost da 1.0, che ne migliora ulteriormente l’efficienza senza comprometterne le prestazioni. La tecnologia è in grado di ridurre i consumi interrompendo l’afflusso di benzina e il movimento delle valvole, ed entra in azione solo nelle condizioni di guida in cui non è richiesto un immediato incremento di potenza come le andature a velocità di crociera e le accelerazioni graduali. L’applicazione, è in grado di disattivare/riattivare la combustione in 1 dei 3 cilindri in soli 14 millisecondi, 20 volte più velocemente di un battito di ciglia, garantendo performance ottimali se richiesto.