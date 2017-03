Novità Apple in attesa di iPhone 8: iPad da 9,7 pollici, iPhone 7 rosso e app Clips

Il colosso di Cupertino è riuscito a stupire i suoi fan ancora una volta: dopo alcune ore di impossibilità di utilizzo del sito ufficiale, infatti, Apple ha annunciato (inaspettatamente) alcune novità. Nonostante non si tratti dell’attesissimo iPhone 8, la casa tecnologica è riuscita ad attirare su di sé gli occhi di tutti gli appassionati di tecnologia.

Sebbene nessuno si aspettasse novità, Apple ha lanciato oggi sul mercato due nuovi prodotti: un iPad da 9,7 pollici più economico ed un iPhone 7 rosso in edizione speciale. L’iPad torna alle origini (almeno nel nome): al posto di iPad Air 2, Apple ha presentato un dispositivo con Display Retina da 9,7 pollici, fotocamera da 8 Megapixel e processore A9. Aggiornata, in generale, la gamma di iPad con nuovi colori e nuove caratteristiche. Ma se il lancio di un nuovo tablet sembra voler dare una spinta ad un mercato in netto calo, la presentazione di un nuovo iPhone non può che essere una sorpresa per gli amanti del brand.

Nelle note stampa, Tim Cook parla del nuovo iPhone 7 rosso (PRODUCT) RED in edizione speciale come “la nostra proposta più rilevante, volta a celebrare la nostra partnership con (RED)”. Deborah Dugan, CEO di (RED) ha invece affermato che “Apple è l’azienda che più di ogni altra al mondo contribuisce al Fondo globale, con oltre 130 milioni di dollari frutto della collaborazione con (RED)”. Per chi ancora non lo conoscesse, infatti, (RED) è un marchio no-profit utilizzato da aziende partner al fine di incrementare un fondo globale per la lotta all’AIDS. Il colosso di Cupertino non si è però limitato alla parte hardware: nella giornata di oggi ha presentato anche Clips, una nuova app che – in arrivo tra poco più di un mese – permetterà di creare, modificare e personalizzare delle brevi sequenze video da condividere sui principali social network che supportano le cosiddette “Storie”.