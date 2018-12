Noventa Piave Designer Outlet offerte di lavoro: previste 170 assunzioni

A dare la notizia un servizio trasmesso dal TGR Rai, edizione del Veneto. Si tratta di un progetto che, come dicevamo, comporta l’inaugurazione di nuovi punti vendita all’interno dell’area commerciale di Noventa. L’apertura dei nuovi store, infatti, necessiterà di numerose unità di personale. Si stima che entro il 2019 saranno ultimati i lavori e saranno 170 le assunzioni. Il Noventa di Piave Designer Outlet sarà ampliato grazie ad un investimento di circa 25 milioni di Euro, che consentirà di aggiungere una superficie di 3300 metri quadri destinata allo shopping e ad altri servizi. Saranno 10 i negozi di vari brand che apriranno, si tratterrà di store che venderanno perlopiù articoli per lo sport e il tempo libero. La Galleria dell’Outlet di Noventa arriverà così a 173 punti vendita.

Un bel risultato: pensate che solo quest’anno sono stati quasi 4 milioni i visitatori del centro commerciale veneto. Il Noventa di Piave Designer Outlet è, come molti di voi sapranno, un centro dedicato allo shopping situato in provincia di Venezia, che ha aperto i battenti nel 2008. Fa parte della catena degli outlet village del Gruppo McArthurGlen, società britannica specializzata nello sviluppo e nella gestione di centri commerciali di grandi dimensioni. Sempre a quest’ultima appartengono Barberino Designer Outlet (Firenze), Castel Romano Designer Outlet (Roma), La Reggia Designer Outlet (Caserta) e Serravalle Designer Outlet (Alessandria). Il Noventa di Piave Designer Outlet vanta non solo negozi, ma anche bar, ristoranti, un’area giochi per bambini, un ampio parcheggio gratuito. Attualmente conta più di 1300 dipendenti.

Chi fosse interessato alla future assunzioni e alle posizioni aperte per lavorare nell’Outlet di Noventa Piave non deve fare altro che visitare il sito del Gruppo McArthurGlen e candidarsi attraverso la pagina dedicata alle (Lavora con noi) del portale web ufficiale. Qui è possibile presentare anche una candidatura spontenea, inviando il cv tramite l’apposito form.