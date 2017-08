Nottenera Serra De’ Conti 2017: dodici spettacoli teatrali al buio dal tramonto all’alba

E’ tutto pronto per la nuova edizione della Nottenera a Serra De’ Conti, serata all’insegna di spettacoli teatrali al buio che si terranno dal tramonto sino all’alba. In particolare, la cittadina in provincia di Ancona ospiterà ben 12 rappresentazioni teatrali, per un totale di 22 repliche nel corso di una sola notte.

L’appuntamento con la Nottenera 2017 è per il 19 agosto quando le luci di Serra De’ Conti si spegneranno per lasciare spazio alle arti. La kermesse rappresenta infatti uno dei più importanti festival dedicati ai linguaggi creativi contemporanei che, da ben 11 anni, anima il borgo medievale con oltre 30 appuntamenti “al buio”. Un evento imperdibile, insomma, per tutti coloro che amano ancora viaggiare con la fantasia. Diretta da Sabrina Maggiori, la Nottenera viaggerà quest’anno sul fil rouge del tema “Comunità” che verrà declinato attraverso laboratori, eventi, spettacoli, musica, ecc…

Come anticipato, grande protagonista della Nottenera 2017 di Serra De’ Conti sarà il teatro, grazie anche alle numerose prima nonché debutti. E’ il caso dello spettacolo “Il nostro amore schifo” dei Maniaci d’amore o di “Esilio” della Piccola Compagnia Dammacco. Tra i grandi artisti presenti per le arti visive segnaliamo anche la presenza di Elena Bellantoni, Gio Pistone o Leonardo Cemak. Per maggiori informazioni e programma completo consultare invece il sito ufficiale www.nottenera.it.

Credit: Nottenera 2017/Facebook