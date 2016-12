Non solo Alfa Romeo Stelvio: ecco i SUV più attesi del 2017

Alfa Romeo Stelvio non sarà l’unico SUV in arrivo nel 2017: l’anno che sta per aprirsi vedrà infatti le case automobilistiche impegnate nel lancio sul mercato di numerosi SUV, tutti dalle caratteristiche uniche e particolarmente attesi.

Iniziamo da quello che però è il SUV più chiacchierato di sempre, Alfa Romeo Stelvio: presentato nella sua versione Quadrifoglio al Salone di Los Angeles, dovrebbe rappresentare la rivincita di Alfa Romeo dopo il lancio del modello Kamal nel 2003. Dopo il restyling della Nuova Audi Q3 2017, la casa automobilistica tedesca lancerà anche Audi Q5: lo Sport Utility verrà creato interamente in Messico in uno stabilimento realizzato ad hoc per garantire tecnologie d’avanguardia.

A far concorrenza ad Alfa Romeo Stelvio anche Skoda che entra nel mondo dei SUV con il modello Kodiaq: vettura quasi full size, lo Skoda Kodiaq prova a farsi strada in questo settore sempre più agguerrito. Passo inatteso invece per Land Rover che propone – pur non senza critiche negative – un nuovo look per la quinta generazione di Land Rover Discovery. Quello che è sempre stato un vero e proprio fuoristrada si addolcisce per trasformarsi in un SUV, sicuramente tra i più desiderati dagli amanti del genere.

Foto: New Land Rover Discovery/media.landrover.com