Non solo Alfa Romeo Stelvio, ecco Alfa Romeo Grande SUV: prezzo, foto, indiscrezioni e rumors

A pochi giorni dal lancio ufficiale di Alfa Romeo Stelvio, dalla rete trapelano news in merito ad altri due possibili modelli di vetture del Biscione: in particolare, si tratterebbe rispettivamente di un SUV top di gamma e di un crossover posizionato però “sotto” lo Stelvio, sia in termini di prezzo sia in termini di prestazioni.

Cresce sempre di più l’attesa per Alfa Romeo Stelvio, il primo SUV firmato Alfa Romeo che verrà presentato in occasione del Salone di Ginevra 2017. Alfa Romeo Stelvio, però, non sarà probabilmente il solo SUV del Biscione: Sergio Marchionne – durante l’evento esclusivo per i fan di Instagram tenutosi la scorsa settimana a Balocco – oltre a confermare la non produzione di un’Alfa Romeo Giulia Sportwagon, aveva anticipato il lancio di due nuovi modelli tra il 2018 e il 2020. Ma di cosa si tratta?

In rete – oltre che di Alfa Romeo Stelvio – si è parlato spesso di un possibile C-SUV o E-SUV: in particolare, in queste ore sono apparsi in rete i primi concept di un Alfa Romeo Grande SUV (o Brennero) ovvero quello che tutti pensano essere una versione più grande, più sportiva e più aggressiva di Alfa Romeo Stelvio. I rumors affermano possa essere prodotto su di una versione allungata della piattaforma “Giorgio”, nello stabilimento di Mirafiori al fianco di Maserati Levante. Nessuna conferma sulla data d’uscita anche se le indiscrezioni parlano di una possibile presentazione durante il prossimo Salone di Los Angeles o quello di Detroit. E il prezzo? Ovviamente non si hanno notizie ufficiali ma, conoscendo il posizionamento da top di gamma, è facile pensare possa costare molto più di Alfa Romeo Stelvio.