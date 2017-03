Non solo Alfa Romeo Stelvio: anche Alfa Romeo Crossover nel futuro del Biscione?

A poche ore dall’inizio di Alfa Romeo Stelvio arrivano nuove indiscrezioni dal mondo della casa automobilistica del Biscione: in rete, infatti, gli ultimi rumors parlano del futuro arrivo di un Alfa Romeo Crossover ad affiancare il nuovissimo Stelvio.

La rinascita di Alfa Romeo è oramai una certezza: dopo Giulia e Giulietta, infatti, il Biscione è pronto a presentare al pubblico di appassionati ed esperti l’intera gamma di Alfa Romeo Stelvio. L’87esima edizione del Salone di Ginevra, infatti, vedrà il nuovo SUV Alfa Romeo tra i grandi protagonisti del 2017. E’ proprio in queste ore di attesa e preparazione, però, che dalla rete trapelano novità sul futuro del marchio: in particolare, su Facebook è stato pubblicato il render di un Alfa Romeo Crossover.

Un Alfa Romeo Crossover insieme ad Alfa Romeo Stelvio? A far trapelare il primo render di Alfa Romeo Crossover – come spesso accade – è la pagina Facebook specializzata Alfa Romeo Project 950. Stando alle indiscrezioni, questo nuovo modello si baserebbe su di una versione accorciata della piattaforma Giorgio: la vettura si collocherebbe quindi tra i crossover di classe C e potrebbe arrivare già nel 2019. Inutile dire che i SUV sono oramai una certezza per la casa automobilistica del Biscione.