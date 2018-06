“Non è più lei, quanto è cambiata?!” ecco le foto inedite di Belen Rodriguez che vi lasceranno senza parole

Belen Rodriguez oggi la vediamo smagliante e assoluta protagonista dello show-business. Ma prima era di gran lunga diversa: da giovane, infatti, la showgirl argentina era meno tonica ma non per questo meno apprezzabile dal genere maschile. Ma com’era da ragazza la bella Belen Rodriguez? La soubrette argentina, qualche settimana fa, in una intervista al settimanale Chi ha rivelato di aver fatto ricorso al ‘ritocchino’. Da sempre il gossip che le sta dietro vocifera sui presunti interventi di chirurgia per rimodellare e perfezionare un corpo già bello, non solo il seno. Andiamo a vedere come è cambiata. A partire dal viso: basta focalizzarsi sui dettagli e noteremo che la showgirl è intervenuta su bocca, denti, naso e zigomi (Continua a leggere dopo le foto).

Quali sono i ritocchini di Belen Rodriguez al suo volto? La showgirl argentina si è affidata a un bravo dentista che le ha sistemato l’arcata dei denti rendendola perfetta, sebbene qualcuno abbia criticato i denti giudicandoli troppo grandi. Belen ha anche sollevato gli zigomi. Senza parlare del naso… anche quello è stato ritoccato dalla showgirl argentina attualmente impegnata nei programmi TV dedicati ai Mondiali 2018. Altro intervento riguarda il décolleté. A giudicare da questo scatto che ritrae Belen a 20 anni, la showgirl sfoggia al massimo una seconda di reggiseno. Lei, invece, candidamente ammette: il mio seno è rifatto. È stata proprio la showgirl ad ammetterlo, spiegando di essere stata ‘costretta’ all’intervento. “​Ho fatto delle cosine, se le elenco sono pochissime. Anni fa il seno perché ero dimagrita 8 chili e le tette erano sparite. Poi ho fatto qualche punturina, ma non le faccio più. Quando sarà mi farò un bel lifting”. (Continua a leggere dopo le foto)



E il lato B di Belen Rodriguez? Anche quello è stato ‘ritoccato’. Insomma, la showgirl argentina non lascia nulla al caso. Il suo lato B, che ogni estate fa impazzire i fan di Belen, ha subito qualche ritocco. Pare proprio che sia intervenuta la mano di un esperto che con qualche punturina sapiente lo ha rimodellato. Basta vedere com’era nel 2009 e com’è, invece, adesso, nove anni più tardi. (Continua a leggere dopo le foto)

Dunque, che lei sia rifatta è indubbio.Ma qualche settimana fa ha voluto rispondere alle critiche, su Instagram, con grande ironia. Tutto parte da Striscia la notizia. O meglio, tutto parte dalla rubrica ‘Fatti e Rifatti’ di Striscia, durante la quale è apparsa, suo malgarado, anche Belén e dove si è ipotizzato che anche la bella showgirl abbia approfittato di qualche aiutino per migliorarsi, specificatamente nelle zone di seno, labbra e – soprattutto – fondoschiena. Gerry Scotti, sempre con ironia, è stato lestissimo a cogliere la palla al balzo per fare qualche battutina sugli eventuali ritocchini a cui l’argentina si sarebbe sottoposta in anni recenti anche se poi lo scherzo è subito degenerato in un tam tam mediatico sul web al grido di “basta ritocchi!” E lei ha risposto così: “La showgirl ha postato una sua foto di quando aveva quindici anni, con il lato B in bella mostra, accompagnata da una didascalia esplicativa in cui la nostra ha scherzato sul fatto che lei ha sempre avuto molta “fortuna” nella vita, alludendo quindi alla non necessità di ricorrere ad aiutini esterni e che il suo sedere è naturale al 100% ed è al suo posto da sempre.”