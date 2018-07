“Non ci sarà, la clamorosa assenza”, ecco chi non è stato invitato al matrimonio di Fedez e Chiara: resterete senza parole

Fedez e Fabio Rovazzi, un’amicizia giunta al capolinea? Il produttore e l’artista di “Andiamo a comandare” sembrerebbero ai ferri corti. Almeno, così appare sui social network. Ad accorgersene, come sempre, gli attenti fan di Federico che, da qualche settimana, ha più impegni del previsto considerato l’importante lavoro del papà. In questi giorni di ritorno in Italia, inoltre, Fedez è stato prima impegnato con le prove a San Siro per il concerto-evento con J-Ax del 1 giugno 2018. Poi, inoltre, Fedez ha dovuto fare i conti con i viaggi di lavoro di Chiara Ferragni volando alla volta di Cannes. In tutto questo, però, non si registrano “interazioni” con Fabio Rovazzi. Il settimanale Chi, in esclusiva, rivela cosa è successo tra Fedez e Fabio Rovazzi. E adesso arriva anche la notizia bomba: la coppia Lucia – Ferragni non ha invitato Fabio al matrimonio che si terrà prossimamente a Noto. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma perché Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? Secondo il settimanale "Chi", infatti, lo youtuber, Fabio Rovazzi, avrebbe lasciato la Newtopia (l'etichetta discografica indipendente e agenzia creata da J-Ax e Fedez). E anche se i due hanno scelto di non parlarne pubblicamente, la conferma dell'addio arriva sui social: entrambi hanno smesso di seguirsi. E sempre secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che di mezzo ci siano i rispettivi avvocati e che la separazione sia tutt'altro che consensuale. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe le diversa veduta sulla carriera di Rovazzi, che avrebbe preferito concentrarsi sul cinema invece che sulla musica.

"La coppia si scambierà il sì a Noto, capitale del barocco siciliano. Il primo settembre ci sarà la cerimonia, mentre i festeggiamenti si protrarranno fino a giorno 3 settembre", dice il gossip di oggi, e Parpiglia la dà come notizia certa: "Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre", queste le parole dell'esperto di gossip Parpiglia. I festeggiamenti si svolgeranno, sempre secondo le ultime indiscrezioni, in una masseria della zona. Secondo La Stampa, la scelta potrebbe cadere su Dimora delle Balze. Si attende tuttavia conferma…

"Il duomo non credo interessi tanto a Chiara Ferragni e Fedez", e sembra che la cerimonia sarà solo civile, celebrata a palazzo Ducezio, sede del comune di Noto. A detta della sposa, sarà "un giorno assolato, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici". Ovviamente anche la lista degli invitati è blindata, e fino ad oggi nemmeno un nome è trapelato. Immaginiamo moltissimi volti noti della musica e dello spettacolo, essendo i futuri sposi delle vere e proprie celebrità amatissime e cliccatissime sui social. La location delle nozze la coppia l'ha confermata nel video d'invito condiviso online qualche settimana fa. La Sicilia perché, benché nata e cresciuta a Cremona, la mamma di lei, la scrittrice Marina Di Guardo, è originaria di Catania.

Acquistata nel Settembre del 2009, Dimora delle Balze è una tenuta del 1800 in cui il tempo sembra non essere trascorso. Le mura, i pavimenti, i soffitti narrano storie ricche di fascino, profumate di mediterraneità, desiderose di essere ascoltate. La tenuta presenta una grande corte quadrangolare dove, nella parte sinistra, si affacciano le stanze anticamente destinate all’abitazione del massaro, ai magazzini e alle stalle. Nell’ala destra invece, un antico cancello conduce all’abitazione padronale. Al suo interno, le numerose stanze di cui si compone, presentano ancora i suggestivi e autentici affreschi d’epoca risorgimentale riportati allo splendore originario. Infine il giardino padronale, anticamente impreziosito da panche di pietra, ospita oggi i resti delle colonne classiche pre-esistenti e terrazzamenti allestiti con poltrone e oggetti di design scelti su misura.