Nokia P1, uscita insieme a Nokia N95? Prezzo, caratteristiche e rumors dalla casa finlandese

I nuovi device Nokia sono sicuramente i più chiacchierati del 2017 tra quelli in uscita a breve: è oramai quasi certo che il Mobile World Congress 2017 di Barcellona segnerà il grande ritorno della casa tecnologica finlandese nel mercato degli smartphone. Ma quali saranno le novità? Nokia 6, Nokia P1 e (forse) un nuovo Nokia N95: ecco gli ultimi rumors.

Cosa aspettarsi da Nokia in questo 2017? Tra i telefoni più attesi c’è sicuramente Nokia P1, ovvero quello che rappresenterà senza dubbio il top di gamma della casa finlandese. Grazie alla partnership con HMD Global, Nokia lancerà sul mercato un dispositivo con Android 7.0 Nougat, processore Snapdragon (835 o 821), 6GB di RAM e 128GB o 256GB di memoria interna espandibile con una scheda microSD. Stando a quello che sappiamo, Nokia P1 dovrebbe essere equipaggiato con display da 5.3 pollici con protezione Gorilla Glass 5. Tra le feature più attese c’è sicuramente la fotocamera posteriore che, almeno stando ai rumors, dovrebbe essere da 22.3 Megapixel e realizzata con ottiche Zeiss.

Non solo Nokia P1, le ultime indiscrezioni parlano anche di un possibile ritorno di Nokia N95: il telefono amato da molti negli anni 2000 potrebbe tornare con una versione nuova e rivista. La conferma ci sarà però solamente in occasione del Mobile World Congress di Barcellona che aprirà il 26 febbraio 2017: lì verrà presentato ufficialmente anche Nokia P1 che, comunque, dovrebbe avere un prezzo di circa 850 euro per la versione a 128GB e di 950 euro per quella a 256GB.