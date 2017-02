Nokia P1 prezzo, scheda tecnica, uscita e video: ecco il primo concept

Cresce sempre di più l’attesa per l’uscita di Nokia P1, il top di gamma della casa finlandese che – abbandonato il progetto Lumia – punta al grande ritorno sul mercato dei dispositivi mobili. Ecco allora prezzo, scheda tecnica ma anche le ultime news sull’uscita di Nokia P1 nonchè il primo video concept.

Nokia P1: prezzo, scheda tecnica, uscita… Cosa sappiamo sinora? Sebbene non si abbia nessuna notizia ufficiale, i rumors parlano di un device che farà concorrenza ai più noti top di gamma Samsung, Apple e Huawei. Stando agli ultimi rumors, il nuovo Nokia P1 potrebbe avere un display edge che ricopre buona parte della superficie superiore del telefono: sempre nella parte frontale, oltre al logo Nokia, anche la fotocamera e un tasto home fisico in cui è stato integrato il lettore di impronte digitali.

Nonostante il nuovo arrivato in casa Nokia faccia parlare quotidianamente di sé, non ci è ancora dato sapere quale potrebbe essere il prezzo di Nokia P1 e le sue caratteristiche tecniche nel dettaglio. Ciò che è certo, però, è che il colosso finlandese tornerà sul mercato grazie ad uno smartphone con sistema operativo Android 7.0 Nougat e processore Snapdragon 835. Nessuna notizia nemmeno in merito all’uscita anche se in molti sono convinti che possa essere presentato ufficialmente in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Vi lasciamo quindi al video concept apparso in rete che, attingendo da tutti i rumors, mostra come potrebbe essere l’atteso Nokia P1.