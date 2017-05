Nokia 9 2017: prezzo, uscita e prime immagini dalla rete

Il Mobile World Congress 2017 ha decretato il grande ritorno di Nokia. Oltre all’operazione nostalgia con il celebre Nokia 3310 e con i nuovi N3, N5 e N6, il gruppo finlandese sembra essere quasi pronto a lanciare il top di gamma Nokia 9.

Cosa aspettarsi quindi da Nokia 9? Il device – che si prepara a far concorrenza ai top di gamma dei marchi più celebri quali LG, Samsung o Huawei – avrà la scocca d’alluminio e sarà dotato di sensore di impronte digitali, come anche i modelli “low-cost” già usciti. Nelle immagini apparse in rete, però, è ricoperto da una Dummy Box blu che lascia comunque intravedere la presenza di dual-cam.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sappiamo che Nokia 9 sarà dotato di processore Snapdragon 835 con 4Gb di memoria Ram e 64Gb di memoria interna: le ultime indiscrezioni parlano anche di una possibile versione a 6Gb di Ram ma dall’azienda non è arrivata ancora alcuna conferma. Al suo interno troveremo invece Android Nougat 7.1.1, in una versione quasi “stock”. Precisiamo però che le immagini apparse in rete ritraggono un primo prototipo: è quindi possibile che, all’uscita ufficiale, il device possa essere leggermente diverso. E per quanto riguarda il prezzo? Nokia non si è ancora sbilanciata anche se, sempre stando ai rumors, sembra che il costo di Nokia 9 potrebbe essere allineato agli altri top di categoria.