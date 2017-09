Nokia 8 prezzo, scheda tecnica e news: lo smartphone è ora disponibile anche in Italia

Dopo anni di totale (o quasi) assenza dal settore dei dispositivi mobile, Nokia è tornata più in forma che mai. L’operazione nostalgia iniziata durante i primi mesi del 2017, infatti, non ha rappresentato altro che un’introduzione a tutte le novità che avrebbe portato sul mercato da lì a pochi mesi. In particolare, dopo l’uscita dei media-gamma, Nokia ha presentato ufficialmente anche in Italia il suo Nokia 8, il top di gamma che vuole concorrere con i più celebri Samsung o Apple. Ma cosa aspettarsi da questo device?

Dopo l’annuncio dell’uscita e l’apertura degli ordini avvenuta lo scorso 6 settembre, Nokia ha presentato nel corso della giornata di ieri – nella Nokia Smartphone House di Milano – il suo nuovissimo Nokia 8. Il top di gamma della casa finlandese si distingue per semplicità, minimalismo e prestazioni. Il corpo dello smartphone è costituito d’alluminio mentre nella parte frontale il display – da 5,3 pollici – vanta il Gorilla Glass 5, materiale che lo rende particolarmente resistente. Al suo interno, invece, è presente una memoria RAM da 4GB che lavora insieme ad un processore SoC Snapdragon 835: l’hard disk è invece da 64 GB.

Dopo mesi di chiacchiere e indiscrezioni, Nokia 8 ha confermato anche la collaborazione con Zeiss. La fotocamera del telefono, infatti, è dotata di due obiettivi posteriori da 13 Megapixel che – grazie all’ottica Zeiss – garantiranno foto quasi professionali. Parlare di Nokia è ovviamente sinonimo di altissime prestazioni: a confermarlo anche la batteria da ben 3090 mAh con tecnologia QuickCharge 3.0. Novità del Nokia 8 sono però i Bothie, l’evoluzione del selfie: si tratta in particolare di un sistema che permette di condividere, nello stesso momento, la propria “Storia” vista sia dalla fotocamera frontale sia da quella posteriore. Nokia 8, disponibile a 599 euro, sarà infine uno dei primi dispositivi a ricevere Android O Oreo.