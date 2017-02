Nokia 8 prezzo, caratteristiche, rumors e news: è già presente su uno store cinese, lancio ufficiale a breve?

C’è grande attesa per il ritorno sul mercato di Nokia, il colosso finlandese che ha da poco lanciato Nokia 150 ovvero un modello “vecchio stile” ma dalle ottime performance: in particolare, i device più chiacchierati continuano ad essere il top di gamma Nokia P1, Nokia 5, Nokia 3 e Nokia 8.

Non solo Nokia P1, anche Nokia 8 potrebbe essere lanciato a breve: ciò che sappiamo è che il brand finlandese presenterà ufficialmente la sua nuova linea di smartphone in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, evento che inizierà il 26 febbraio. Oltre a P1, Nokia 5 e Nokia 3, quindi, sarebbe in arrivo anche Nokia 8: a confermarlo è la sua presenza su di un e-commerce cinese. In particolare, il celebre sito Jingdong avrebbe messo in prevendita lo smartphone ad un prezzo che equivale a circa 440 euro.

Nokia 8, insomma, sarebbe a tutti gli effetti uno smartphone di fascia media nonchè uno dei device che segnerà il grande ritorno di Nokia sul mercato dei dispositivi mobili. Ma quali saranno le caratteristiche tecniche di Nokia 8? Stando a quello che sappiamo sinora, lo smartphone dovrebbe avere processore Snapdragon 835, display da 5,7 pollici Super AMOLED, fotocamera posteriore da 24 Megapixel nonchè fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Nokia 8 avrà altresì 6 GB di RAM e sino a 128 GB di memoria interna: al suo interno sarà presente Android 7.0 Nougat.