Nokia 3310 nuovo, prezzo: presentazione ufficiale al Mobile World Congress 2017

Il Mobile World Congress 2017 ha confermato i rumors su di una possibile – e ora appurata – “missione nostalgia” da parte di Nokia. Il colosso finlandese – oltre a Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6 – ha presentato ufficialmente il Nokia 3310: ecco allora prezzo e caratteristiche dell’insolito device.

La strategia di Nokia sembra essere quella di arrivare dritta al cuore delle persone: nella giornata di ieri infatti – primo giorno di Mobile World Congress 2017 a Barcellona – il brand finlandese ha presentato il suo Nokia 3310 nuovo, un telefono vecchio stampo ma dalle performance interessanti. Esteticamente non troppo diverso dall’originale, il nuovo Nokia 3310 sarà disponibile in rosso, giallo, grigio e blu. La prima differenza che salta all’occhio, però, è certamente il display.

A differenza della versione “vintage”, infatti, il Nokia 3310 è dotato di display QVGA da 2.4 pollici a colori, sul quale potranno essere visualizzate anche le foto scattate con la fotocamera posteriore da 2 Megapixel presente sul telefono. Tra le caratteristiche più interessanti sottolineiamo la presenza di uno slot per memoria MicroSD sino a 32 GB. La vera rivoluzione – oltre alla possibilità di inserire due SIM – sembra essere la batteria: l’autonomia del telefono è infatti garantita sino a 22 ore in conversazione e sino ad un mese in stand-by. Il prezzo è di 49 euro. Infine, gli amanti del vecchio Nokia 3310 non potranno non emozionarsi nel sapere che, anche sul Nokia 3310 nuovo, è presente lo storico “Snake” ma in versione 3.0.