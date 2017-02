Nokia 3310 nuovo? Prezzo e news: ipotesi “missione nostalgia” per il colosso finlandese

Cresce sempre di più l’attesa per la gamma di prodotti che verranno presentati da Nokia in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Dopo i rumors sul top di gamma Nokia P1 ma anche su Nokia 6 o Nokia 3, nelle ultime ore arrivano indiscrezioni su una possibile “missione nostalgia” che vedrebbe il ritorno sul mercato del celebre Nokia 3310.

Un Nokia 3310 nuovo? Ebbene sì, le ultime indiscrezioni parlano del rilancio del modello più amato di sempre nonchè simbolo di una generazione: ad ipotizzare ciò è Evan Blass, il celebre leaker che – poco meno di un mese fa – ha svelato al mondo quali saranno le caratteristiche dell’attesissimo Samsung Galaxy S8. Secondo Blass, Nokia porterà al Mobile World Cogress 2017 di Barcellona non solo il Nokia P1 bensì un’altra gamma di tre dispositivi: Nokia 5, Nokia 3 ed un “telefono nostalgia”.

Nonostante qualcuno ipotizzasse si potesse trattare di Nokia N95, in queste ore inizia a farsi largo la certezza che HMD – marchio che ha licenza di vendere dispositivi dell’azienda finlandese – possa portare sul mercato un Nokia 3310 nuovo. Nessuna indiscrezione sulle caratteristiche tecniche: i rumors parlano solo di un possibile prezzo di circa 60 dollari. Questa “missione nostalgia” non sembra del tutto impossibile: solo un paio di giorni fa, infatti, Nokia ha lanciato sul mercato europeo Nokia 150, un telefono “vecchio stile” pensato per tutti coloro che non amano essere smart ma che preferiscono una batteria capace di resistere anche un mese.